La denuncia del abandono de un perro destapa la situación vulnerable de un bebé

La policía acudió a retirar a un perro con signos de abandono atado por fuera de una infravivienda y encontró que allí vivía una mujer con un bebé de 10 meses, por lo que se alertó a Atención Social de Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la unidad de Protección del Entorno Urbano (Proteu) de Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han tramitado una denuncia por el estado de abandono de un perro en una infravivienda ubicada en la zona de la playa del Muerto, en la costa de Añaza.

Durante esta intervención, los policías realizaron un requerimiento al servicio de Atención Social para la valoración familiar de la situación de un bebé de unos diez meses que vive en dicha infravivienda, informa la corporación local en un comunicado.

Playa del Muerto, en Añaza, Santa Cruz de Tenerife

Retirada del animal

Los agentes constataron un aviso recibido sobre la situación de este animal, un American Bully, catalogado como perro potencialmente peligroso. Mostraba síntomas de extrema delgadez, falta de higiene, ausencia de agua para beber y que estaba atado con una cadena por fuera de esta vivienda.

Apoyados por personal especializado del Albergue Comarcal Valle Colino, acudieron a la infravivienda a través del sendero de un barranco.

Allí encontraron a una mujer que señalaba ser la dueña del animal, aunque como titular del mismo figura una criadora de perros. En la inspección de la casa también localizaron otro perro y un gato.

Se le informó de todos los trámites realizados, de sus obligaciones y de la tramitación de la denuncia según lo establecido en la ordenanza municipal de Protección y Tenencia de Animales del municipio capitalino. Los agentes retiraron al perro, al que trasladaron al albergue comarcal.