Detenido en Agüimes con un cachorro a pesar de tenerlo prohibido en una condena por maltrato

El SEPRONA intervino a un cachorro de apenas cuatro meses que convivía con el agresor a pesar de la prohibición judicial de tenencia de animales que existía tras una condena previa por maltrato

La Guardia Civil vela por el bienestar animal. En la imagen, un agente rescata a cachorros abandonados

Alerta ciudadana

El SEPRONA de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas detuvo el pasado día 12 de enero a un hombre como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena por maltrato animal en el municipio de Agüimes.

Los hechos ocurrieron tras recibir una alerta ciudadana que informaba sobre la presencia de un animal doméstico en el domicilio de una persona sobre la que, supuestamente, pesaba una prohibición judicial por tenencia de animales.

Tras las comprobaciones iniciales, los agentes constataron que el investigado había sido condenado anteriormente por el Juzgado de Instrucción número 3 de Telde como autor de un delito de maltrato animal. Dicha sentencia, con fecha de inicio en junio de 2025, le imponía una pena de siete meses de prisión y la inhabilitación especial para la tenencia de animales por un periodo de dos años, medida que debía cumplir hasta junio de 2027.

Vivía con un cachorro

La línea clave de la investigación se centró en la verificación de las bases de datos judiciales. Esto permitió confirmar la vigencia de la medida cautelar. Acto seguido, los agentes se desplazaron al domicilio del sospechoso para verificar la información recibida. En el lugar, comprobaron que el detenido poseía un perro de corta edad, aproximadamente de entre tres y cuatro meses. Esto es un incumpliendo flagrante de la orden judicial.

Ante la evidencia del incumplimiento, se procedió a la detención inmediata del individuo y a la incautación del can. El animal fue trasladado y entregado a una asociación protectora de animales para su cuidado, acogida y posterior adopción.



Las diligencias instruidas por el SEPRONA de la Comandancia de Las Palmas, están en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Telde.