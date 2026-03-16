El excarpintero sobrevive en Puerto del Rosario tras sufrir un ictus y padecer párkinson, sin ingresos ni respuesta de los Servicios Sociales

La vida de Juan Manuel dio un vuelco irreversible en 2014, cuando recibió el diagnóstico de párkinson. Aquella noticia marcó el fin de su etapa como carpintero y el inicio de un laberinto de dificultades físicas y económicas. Hoy, este vecino de Fuerteventura vive en un furgón desde hace año y medio, enfrentándose a una realidad que golpea con la misma fuerza que su enfermedad.

RTVC

A los temblores propios de su patología se sumaron otras complicaciones graves de salud, entre ellas las secuelas de un ictus. Estas circunstancias le impiden desempeñar cualquier oficio, dejándolo en una situación de vulnerabilidad extrema. Juan Manuel manifiesta que no percibe ningún tipo de ingreso económico, una carencia que lo ha empujado a convertir su vehículo en su único refugio.

La solidaridad frente al silencio

A pesar de su precaria situación, Juan Manuel no camina totalmente solo, ya que los vecinos de la zona se han convertido en su auténtico salvavidas. Gracias a la generosidad de quienes lo rodean, el excarpintero consigue alimentarse, supliendo con solidaridad vecinal la ausencia de una red de protección oficial.

Juan Manuel, en el interior de su furgón

Mientras los ciudadanos se movilizan, la administración mantiene una postura hermética. Televisión Canaria ha contactado con Servicios Sociales de Puerto del Rosario para recabar información sobre su caso, pero la entidad, por el momento, «no han querido hacer declaraciones». Esta falta de respuesta acentúa la sensación de abandono que denuncia el protagonista.