Maltrato animal extremo en una finca de Gran Canaria

La Guardia Civil investiga a una persona tras incautar 29 perros que vivían encadenados, rodeados de excrementos y con heridas sin tratar

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas investiga a una persona después de recibir el aviso de un ciudadano sobre la existencia de animales en condiciones deplorables. Los agentes acudieron a una finca donde hallaron a varios perros en estado de abandono y con un cuidado deficiente, lo que activó de inmediato el protocolo de protección animal.

Imagen cedida por la Guardia Civil

Durante la inspección técnica, los efectivos comprobaron que la propiedad carecía de vallado perimetral o cualquier barrera que limitara el acceso al recinto. Esta falta de seguridad representaba un riesgo adicional para el bienestar de los canes, quienes se encontraban totalmente expuestos en una instalación que no cumplía con la normativa vigente.

Estructuras improvisadas y riesgo de lesiones

Al acceder al interior del lugar, los agentes localizaron un amplio número de casetas instaladas de forma improvisada y construidas con pallets, maderas y restos de mobiliario antiguo. Estos materiales no garantizaban estabilidad ni aislamiento térmico, y presentaban numerosos elementos peligrosos como clavos, maderas astilladas y residuos varios con riesgo directo de provocar lesiones a los animales.

Imagen cedida por la Guardia Civil

Las estructuras improvisadas carecían de las condiciones mínimas de protección frente al viento, la lluvia o el intenso sol característico de la zona. Los animales habitaban en un entorno hostil donde la precariedad de los habitáculos los dejaba totalmente vulnerables ante las inclemencias meteorológicas y los peligros físicos de los materiales desechados.

Movilidad restringida y condiciones insalubres

Ninguno de los animales disfrutaba de libertad, ya que todos permanecían encadenados con correas de muy poca longitud. Esta situación limitaba gravemente su movilidad y les impedía desarrollar un comportamiento natural básico, manteniéndolos atados de forma permanente en un espacio reducido y asfixiante.

Imagen cedida por la Guardia Civil

El entorno de los canes presentaba una acumulación masiva de excrementos de varios días, obligando a los perros a convivir directamente con sus propios desechos. Esta suciedad extrema generaba una presencia masiva de insectos y eliminaba cualquier posibilidad de mantener un espacio limpio o mínimamente saludable para los animales.

Agua contaminada y falta de asistencia veterinaria

La falta de higiene se extendía a los bebederos y comederos, que acumulaban una cantidad muy elevada de sedimento de tierra y materia orgánica. Los agentes detectaron una capa brillante con aspecto de gel, característica de los biofilms producidos por bacterias en descomposición, lo que convertía el agua en un líquido insalubre y no apto para el consumo.

Imagen cedida por la Guardia Civil

El estado físico de los ejemplares era alarmante, ya que todos los canes tenían heridas visibles sobre las que se posaban las moscas. Los investigadores no hallaron constancia de ninguna atención veterinaria, observando incluso a uno de los perros comer sus propias heces, lo que evidencia una desatención prolongada en el tiempo.

Imagen cedida por la Guardia Civil

Incautación y diligencias penales

Como medida cautelar para salvaguardar sus vidas, la Guardia Civil incautó los veintinueve perros de la finca, incluyendo a seis crías. En colaboración con el Área de Bienestar Animal del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, las autoridades trasladaron a los animales a instalaciones municipales para garantizar su cuidado bajo disposición judicial.

Imagen cedida por la Guardia Civil

Finalmente, los agentes instruyeron diligencias penales al apreciar indicios de un presunto ilícito penal de maltrato animal por omisión de cuidados debidos. El caso queda ahora en manos de la Autoridad Judicial, mientras los animales reciben la atención necesaria que les negaron durante su cautiverio en la finca.