El perro, que circulaba por la vía pública sin bozal ni correa, causó heridas de gravedad a otro can que tuvo que recibir asistencia veterinaria de urgencia

El SEPRONA de la Comandancia de Las Palmas ha detenido de una persona por un presunto delito contra los animales, tras acreditarse una grave negligencia en la custodia de un perro de raza Pitbull, catalogado como potencialmente peligroso (PPP).

Sin correa ni bozal

Los hechos se desencadenaron en la vía pública, concretamente en las inmediaciones de la Calle Doctor Negrín, cuando el perro se encontraba suelto y sin el preceptivo bozal. Atacó de forma súbita a otro perro de menor envergadura y sufrió heridas de consideración en la zona inguinal izquierda. Fue trasladada de urgencia por su propietario a un centro veterinario para recibir tratamiento especializado.

La investigación del SEPRONA de Vecindario, tras las gestiones practicadas, logró identificar plenamente al responsable. Constatarono que el detenido carecía de la licencia administrativa necesaria para el manejo de estos animales. Además, en el momento del incidente no disponía del seguro de responsabilidad civil obligatorio.

Infracción grave

Las diligencias instruidas por estos hechos se remitieron a la Plaza del Tribunal de Instancia (Sección de Instrucción) en funciones de Guardia de San Bartolomé de Tirajana, así como a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas.

El incumplimiento de las medidas de seguridad básicas (correa y bozal) en animales con una capacidad de mordida potencialmente letal no solo pone en riesgo la integridad de otros animales, sino que representa una amenaza directa para la seguridad ciudadana. Especialmente para niños y personas vulnerables en espacios de convivencia pública. La falta de seguro y licencia refleja, según la Guardia Civil, una preocupante ausencia de responsabilidad civil. También una nula concienciación sobre los riesgos que implica la tenencia de este tipo de canes sin la supervisión técnica y legal legalmente exigida.