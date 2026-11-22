Los participantes avanzaron por la avenida marítima en dirección al auditorio Alfredo Kraus, completando un itinerario de aproximadamente cuatro kilómetros

La icónica playa de Las Canteras volvió a teñirse de rosa este domingo con motivo de la celebración de la XI Caminata Solidaria Gran Canaria Grand Pink Run, una cita que convirtió la avenida marítima de la capital grancanaria en un gran espacio de solidaridad, participación y sensibilización en torno al cáncer de mama y ginecológico.

Imagen cedida.

Organizada por la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico (ACCM), la cita con el deporte y la solidaridad congregó a personas de todas las edades en una jornada que combinó actividad física, música y entretenimiento con un mensaje común: la importancia de la prevención, la detección precoz y el acompañamiento a quienes conviven con la enfermedad.

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Mare rosa con música y emoción

La caminata arrancó a las 09:30 horas desde la plaza de Saulo Torón, encabezada por la banda de música Archipiélago y con la participación de la murga femenina Las Traviesas, que aportaron ritmo y animación a los primeros metros del recorrido.

Los participantes avanzaron por la avenida marítima en dirección al auditorio Alfredo Kraus, completando un itinerario de aproximadamente cuatro kilómetros. A la altura de la plazoleta del Balneario se incorporó la Batucada Caribe, fundada en el barrio de Lomo Apolinario en 2009, que llenó de percusión y energía el recorrido hasta la llegada a meta.

Fotografía oficial

Las escalinatas del auditorio Alfredo Kraus fueron el escenario elegido para la fotografía oficial de esta undécima edición, una imagen colectiva que simbolizó el compromiso de todas las personas participantes con una causa que sigue necesitando visibilidad y respaldo social.

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La jornada continuó con un animado fin de fiesta en la terraza del Centro Comercial Las Arenas, donde el público pudo disfrutar de una programación de actividades y actuaciones. El DJ Ulises Acosta puso música y ambiente a la celebración, mientras que el Maestro Johao dirigió una clase y baile de zumba en la que participaron numerosas personas. La actuación musical de Dácil Suárez completó una mañana marcada por la alegría, la convivencia y el espíritu solidario.

Deporte y concienciación

La Gran Canaria Grand Pink Run tiene entre sus principales objetivos sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención y la detección precoz del cáncer de mama y ginecológico, además de fomentar la práctica de actividad física y los hábitos de vida saludables.

El carácter solidario de esta iniciativa permite contribuir al apoyo de las personas afectadas por cáncer de mama y/o ginecológico, tanto de Canarias como del resto de España, y de sus familiares, dando visibilidad a sus necesidades y acompañándolos durante el proceso de la enfermedad.

La presidenta de la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico (ACCM), Marisa Herrera, destacó el carácter solidario de la cita y el éxito de participación: “Estamos muy felices por haber vivido una jornada irrepetible con casi dos mil personas que han disfrutado de una caminata maravillosa. Mucha gente se ha inscrito justo antes de empezar el recorrido y hemos cumplido con el objetivo de participación que nos habíamos planteado”.

Gobierno de Canarias

La XI Gran Canaria Grand Pink Run está organizada por la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico (ACCM) y cuenta con el patrocinio y el impulso del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes y la Dirección General de Deportes.

Asimismo, esta edición ha contado con la colaboración de la Fundación de la UD Las Palmas, Grupo Ybarra, Hospitales Universitarios San Roque, RIU Hotels, ICMA, Universidad Fernando Pessoa Canarias, los centros comerciales Las Arenas y El Muelle, Tirma, Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas, Supermercado y Pharma Welcome, BodyBoard Canarias, Akro, Sabina Perfumerías, Gofio La Piña, Cumba y Agrícola Llanos de Sardina.

La ACCM agradece el compromiso de todas las instituciones, empresas, entidades colaboradoras, colectivos participantes y personas voluntarias que han hecho posible una nueva edición de esta gran cita solidaria, así como la respuesta de la ciudadanía, que ha vuelto a demostrar que caminar juntos es también una forma de apoyar, acompañar y dar esperanza.