Sanidad anima a donar sangre al menos dos veces al año y refuerza las campañas de extracción en varias islas para garantizar las reservas hospitalarias

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha recordado la importancia de donar sangre de manera regular, al menos dos veces al año, para contribuir al mantenimiento de las reservas y garantizar el suministro a los centros hospitalarios.

Unidad móvil. Archivo RTVC

En un comunicado, la Consejería de Sanidad ha recordado que por ello continuará facilitando la donación de sangre a la población del archipiélago mediante el refuerzo de las campañas en unidades móviles y puntos de extracción en diferentes municipios.

Así, la próxima semana a los puntos fijos ubicados en todas las islas se suman las campañas itinerantes que tendrán lugar en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Puntos de donación

Antes, este fin de semana una unidad móvil de donación se instalará este sábado en el Centro Comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria, de 09.00 a 14.30 y de 15.30 a 21.00 horas.

En Tenerife, una unidad móvil estará ubicada en Leroy Adeje de 16.30 a 20.15 horas. En cuanto a los puntos hospitalarios, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria estará operativo, sin cita previa, mañana de 09.00 a 13.00 horas. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

También este sábado se podrá donar en el Hospital Universitario de Canarias de 08.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.00 horas y el domingo, de 08.30 a 21.30 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

En el Hospital Universitario General de La Palma se podrá donar el sábado, de 10.00 a 17.00 horas, y el domingo, de 13.00 a 20.00 horas.

REQUISITOS PARA DONAR SANGRE

Para poder donar sangre es necesario cumplir algunos requisitos básicos: tener entre dieciocho y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.

Finalmente, Sanidad ha indicado que ante cualquier duda, se puede llamar al teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o consultar a través de la web efectodonacion.com.