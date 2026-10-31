ASÍ SOMOS | GUILLERMO PÉREZ MARTÍN

Guillermo Pérez Martín es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y técnico superior del Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud. Con 48 años, su trayectoria profesional está marcada por un profundo compromiso con la salud pública, la vigilancia epidemiológica y la prevención, combinando la precisión clínica con una visión integral del bienestar.

Enfoque Profesional: La salud sexual como prioridad

Desde su rol en Salud Pública, Guillermo analiza con preocupación el actual repunte de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), particularmente entre jóvenes de 15 a 29 años. Su análisis destaca una realidad compleja: a pesar de la hiperinformación digital, existe una brecha crítica en la educación afectivo-sexual real. Sostiene que el consumo de pornografía y la desinformación en redes han generado una percepción distorsionada de la sexualidad y una peligrosa disminución de la percepción de riesgo, al considerar muchas ITS como patologías banales.

Su labor se centra en desestigmatizar la consulta médica y abogar por una educación sexual continua, integral y libre de prejuicios. Guillermo subraya que la prevención no debe basarse en el miedo, sino en el autocuidado, la comunicación con la pareja, la vacunación y la realización de cribados periódicos, enfatizando que el acceso a la atención sanitaria es confidencial, gratuito y un derecho fundamental.

En el plató de Así Somos

Visión Personal y Equilibrio

Más allá de su labor técnica, Guillermo es un apasionado de la Historia, la Arqueología y la Historia del Arte, áreas en las que probablemente habría volcado su energía de no haber elegido la medicina. Para él, comprender el pasado es la clave para entender la evolución del ser humano.

Su equilibrio personal es el reflejo de lo que recomienda a sus pacientes: una vida saludable basada en la constancia. Para Guillermo, recargar fuerzas pasa por lo sencillo: el tiempo de calidad con su familia y amigos, la práctica deportiva para liberar tensiones y el refugio en la lectura. Su filosofía de vida se resume en una búsqueda constante del equilibrio diario, cuidando en paralelo la salud física y la salud mental para mantener un bienestar sólido y duradero.