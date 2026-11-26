La elevada afluencia de público de estos espacios favorece la colaboración ciudadana con la donación de sangre

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) convierte a las zonas comerciales de Canarias en aliadas estratégicas de la donación de sangre durante la Navidad, ya que la elevada afluencia de público que concentran facilita el acceso de la ciudadanía a las unidades móviles de extracción y permite acercar la donación a personas que, por sus hábitos de compra, ocio o desplazamientos, encuentran en estos espacios una oportunidad para donar.

Unidad móvil. Gobierno de Canarias

Además de facilitar el acceso a la donación, la presencia de las unidades móviles en estos espacios contribuye a visibilizar la importancia de este gesto solidario y a sensibilizar a la población sobre la necesidad de contar con donantes habituales durante todo el año, recordando a los ciudadanos la importancia de donar, al menos, dos veces al año.

El SCS agradece la implicación de los espacios que colaboran con las campañas de donación de sangre y destaca la importancia de esta cooperación para acercar la donación a la ciudadanía y facilitar que más personas puedan convertirse en donantes.

Dónde donar sangre

El próximo sábado, día 28, se podrá donar en el Centro Comercial Meridiano, en Santa Cruz de Tenerife, de 15:45 a 20:30, y el 4 y 5 de diciembre de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

En Gran Canaria, el 28 de noviembre habrá un punto de donación en el Centro Comercial Alisios, de 9:00 A 14:00 y de 16:00 a 21:00, mientras que en el Centro Comercial Alcampo se podrá donar el lunes, día 30, de 15:45 a 21:00, y el 3 de diciembre, de 8:45 a 14:00 y de 15:45 a 21:00 horas.

Asimismo, el Centro Comercial Las Arenas contará con una unidad móvil el lunes, 30 de noviembre, en la que se realizarán extracciones entre las 15:30 y las 21:00 horas.

Por último, el Centro Comercial Las Rotondas, en Puerto del Rosario, contará con un punto de extracción del 30 de noviembre al 4 de diciembre. El lunes, martes y miércoles el horario será de 15:30 a 20:30 y el jueves y viernes de 8:30 a 13:30.

Requisitos para donar sangre

Para poder donar sangre es necesario cumplir algunos requisitos básicos: tener entre dieciocho y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Ante cualquier duda, se puede llamar al teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o consultar a través de la web efectodonacion.com.