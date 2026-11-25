La plaza de Santa Ana será el escenario este jueves, 26 de noviembre, de la inauguración de la iluminación navideña

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para inaugurar la Navidad este jueves, 26 de noviembre, con una celebración en la plaza de Santa Ana que combinará música, espectáculo y actividades para toda la familia. La cita comenzará a las 20:00 horas y tendrá como protagonista musical al cantante tinerfeño St. Pedro.

Declaraciones del Director artístico, Josué Quevedo y del Concejal de Cultura, Josué Íñiguez

La alcaldesa, Carolina Darias, protagonizará el momento central de la noche con la tradicional cuenta atrás y el encendido oficial de las luces navideñas, que iluminarán distintos puntos de la capital hasta el próximo 5 de enero.

Imagen de la presentación del encendido navideño de Las Palmas de Gran Canaria con la presencia del cantante St. Pedro, el Concejal de Cultura Josué Íñiguez y el Director artístico, Josué Quevedo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Antes de ese momento, el público podrá disfrutar de un espectáculo familiar construido alrededor de una carta de la ilusión llegada a un buzón mágico.

Dos millones de bombillas iluminarán la capital

La decoración navideña de este año contará con dos millones de luces LED de bajo consumo, distribuidas por diferentes calles y espacios de Las Palmas de Gran Canaria.

La plaza de Santa Ana tendrá seis árboles dorados de 6,5 metros de altura mientras que las Casas Consistoriales lucirán cortinas luminosas, adornos colgantes y guirnaldas.

También habrá espectáculos de luces diarios en Vegueta, a las 19:30 horas, y en la calle Mayor de Triana, con un segundo pase a las 20:30 horas de jueves a domingo.

El encendido podrá seguirse en directo a través de la página web y las redes sociales del Ayuntamiento.