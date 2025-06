La condena judicial avala que una mala praxis médica durante un parto provocó el fallecimiento del bebé

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Servicio Canario de Salud (SCS) al abono de una indemnización de 146.181 euros a un matrimonio por el fallecimiento de su hija como consecuencia de la mala praxis médica ofrecida durante el parto en el Hospital de La Candelaria, en Tenerife.

La sentencia, hecha pública este miércoles por la Asociación Defensor del Paciente –con asistencia jurídica del letrado José Antonio Betes– estima el recurso de los afectados ante la desestimación de la Consejería de Sanidad de una reclamación patrimonial de responsabilidad patrimonial.

Los hechos se remontan al 23 de noviembre . En esa fecha una mujer, con 49 años y un primer embarazo gestado a través de técnicas de reproducción y que supera las 40 semanas de gestación, es ingresada para un parto programado.

El juzgado ha constatado que el SCS «incumplió su deber de información» a la paciente. Y no dio la opción de realizar una cesárea «hasta que fue demasiado tarde«. Dado que el feto empezó a manifestar síntomas de sufrimiento fetal a las 04.00 horas (taquicardias leves, bruscas y desaceleraciones ritmo cardíaco) y no se realizó la prueba PH hasta las 12.00 horas ni se planteó la cesárea como opción.

El parto debió hacerse por cesárea y a tiempo

Así, entiende que dados los elementos de riesgo en el parto como la reproducción in vitro y edad de la mujer, más el extenso periodo en la inducción al parto, habrían recomendado el parto por cesárea. Tanto al ingresar al hospital como a la vista del transcurso de inducción, que se alargó durante más de 16 horas, y no cuando ya no había margen temporal.

«Consideramos en definitiva que hubo infracción de la ‘lex aros’ por parte del personal sanitario del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en el manejo del parto. Al no valorar debidamente, con las pruebas de seguimiento del feto precisas a cada momento, la realización de una cesárea de urgencia con anterioridad. Siendo que ello provocó consecuencias fatales para el recién nacido».

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).