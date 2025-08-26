Desde el Comisionado de Transparencia se recuerda el derecho de todas las personas a acceder a la información pública y reclamar, en su caso

La comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Noelia García, durante una comparecencia en el Parlamento de Canarias. Imagen Comisionado de la Transparencia

El Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales del Comisionado de Transparencia de Canarias ha emitido más de 650 resoluciones hasta comienzos de agosto de 2025, procurando siempre dar respuesta dentro del plazo legal de tres meses que establece la normativa vigente, según informa un comunicado.

La mayoría de las reclamaciones recibidas tienen su origen el silencio administrativo, que se produce cuando una administración pública no responde a una solicitud de acceso a la información dentro del plazo legal.

El actual marco normativo reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información

pública y obliga a las administraciones a publicarla de forma activa en sus portales de transparencia, así como a responder a las peticiones de información que formule la ciudadanía y entidades.

Cuando una solicitud de acceso a información pública presentada ante cualquier administración pública canaria no recibe respuesta, o la respuesta no satisface a la persona que la solicita, puede presentar una reclamación ante el Comisionado de Transparencia como vía gratuita, opcional y sustitutiva de los recursos administrativos.

El plazo para reclamar es de un mes desde la notificación, si se ha recibido respuesta, o en cualquier momento, si no se ha obtenido respuesta en el plazo legal.

Cómo reclamar

De forma presencial, cumplimentando el formulario y aportando copia de la solicitud presentada y de la resolución (si la hubiera) en el registro del Comisionado de Transparencia o en cualquiera de los registros oficiales del Gobierno de Canarias, Cabildos o Ayuntamientos.

De forma telemática, a través de la sede electrónica del Comisionado:

https://transparenciacanarias.eadministracion.es/home