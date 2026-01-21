La Comunidad de Madrid había pedido suspender el inicio del procedimiento de traslado de los menores

El Supremo rechaza frenar cautelarmente doce traslados de menores no acompañados a Madrid. Efe

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Comunidad de Madrid para suspender cautelarmente el inicio del procedimiento para trasladar a doce menores extranjeros no acompañados a esta región desde Ceuta y Canarias, al considerar que provocaría «graves daños».

La Comunidad de Madrid recurrió ante el Supremo el inicio de doce procedimientos de traslado, iniciado por las oficinas de extranjería dependientes de la Delegación del Gobierno en la comunidad y la ciudad autónoma, en virtud de la reforma de la Ley de Extranjería, que estableció la derivación de estos niños que migran solos desde las comunidades en contingencia migratoria a otras autonomías.

En un auto dictado el pasado 8 de enero, el Supremo que no entra en el fondo del recurso, sostiene que paralizar los traslados de menores provocaría «graves daños» por el «notorio estado de hacinamiento» en el que se encuentran los menores en Canarias, «en abierta incompatibilidad con el superior interés del menor, al que aludió este tribunal en otro procedimiento.