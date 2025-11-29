El ciclo ‘Retama’ se enmarca en la línea ‘Guiniguada en danza’ y es una apuesta por la experimentación y la variedad de lenguajes escénicos

El Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria acogerá este sábado, a las 20.00 horas, el ciclo de danza contemporánea ‘Retama’ con un programa, bajo la dirección artística de Natalia Medina, que reúne cuatro propuestas de danza contemporánea que exploran diferentes movimientos de la escena actual.

El ciclo ‘Retema’ se enmarca en la línea ‘Guiniguada en danza’ y es una apuesta por la experimentación y la variedad de lenguajes escénicos, pudiendo descubrir en este décimo volumen descubrir cuatro propuestas: tres de autoría canaria y otra enmarcada en el circuito estatal ‘Danza a escena’, que promueve el INAEM a través de su red de espacios y circuitos públicos, según ha informado el Instituto Canario de Desarrollo Cultural en nota de prensa.

Coreografía e interpretación

El programa comienza con la pieza ‘Magia desquiciada’, una creación de Uma Landa Jiménez (Gran Canaria), para continuar con ‘Dime tú ¿para qué querría yo alas de pájaro?’, de la compañía Natalia Medina (Gran Canaria), con coreografía e interpretación de Ángeles Padilla y Vanesa Medina.

Seguidamente la creadora y bailarina Teresa Lorenzo (La Palma) presentará ‘Claros del bosque’ y finalizará con el gallego Colectivo Glovo, que ofrecerán la pieza ‘Trïade’, una creación de Hugo Pereira junto a Esther Latorre, quien se hará cargo de su interpretación acompañada de Paula Serrano y Sybila Gutiérrez.