El Auditorio de Tenerife ha puesto a la venta las entradas de este programa que tendrá lugar del 30 de junio al 24 de julio

Espectáculo Bodies of Water.

El Auditorio de Tenerife presenta Mapas 2026, un programa compuesto por seis espectáculos internacionales de danza de gran formato. Las compañías y coreógrafos de destacada trayectoria que conforman el cartel se harán con la Sala Sinfónica del 30 de junio al 24 de julio. Ya están a la venta las entradas, con un precio general de 15 euros, además de un abono completo y uno parcial con tres de las seis propuestas.

Mapas comienza con el espectáculo Bogotá, de la compañía Andrea Peña & Artists, que tendrá funciones los días 30 de junio y 1 de julio. El espectáculo Hamlet, Prince of Denmark de las compañías Ex Machina con Robert Lepage y Côté Danse con Guillaume Côté, subirá al escenario los días 4 y 5 de julio. La Sala Sinfónica recibe a La Quijá el 7 de julio, una creación de Paloma Muñoz.

La compañía GöteborgsOperans Danskompani ofrece Hammer, del reconocido coreógrafo sueco Alexander Ekman, con funciones el 11 y 12 de julio, y un programa doble, con las creaciones Wild Poetry, de Hofesh Shechter, e ima, de Sharon Eyal, que se verán en un único pase el 14 de julio. Cierra esta edición de Mapas el 24 de julio Bodies of Water, una coreografía de Iván Pérez con la compañía Dance Theatre Heidelberg.

Los abonos, el completo a 75 euros y el parcial a 39 euros, así como las entradas sueltas, a un precio de 15 euros, 5 para menores de 30 años, se pueden adquirir en la página web, en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles descuentos para, entre otros, estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas.

Mapas y la danza

El proyecto Mapas supone la apertura a lenguajes internacionales determinantes de la escena contemporánea, orientado este año específicamente a la danza. La danza internacional programada en Mapas propone un recorrido estético de alta intensidad. Con títulos que exploran el cuerpo como materia emocional, teatral y narrativa que permite crear un itinerario curatorial que lee, en una misma programación, distintas respuestas contemporáneas a una misma pregunta: qué puede un cuerpo hoy en escena cuando se enfrenta a lo íntimo, a lo colectivo, a la ficción y al tiempo.

De este modo, Mapas se integra en la temporada de Auditorio de Tenerife como un dispositivo de contraste y continuidad. Un concentrado de lenguajes internacionales que dialoga con la creación del territorio y refuerza la idea de ecosistema.