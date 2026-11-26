La organización anunciará próximamente la venta general de entradas para la edición de 2027, que se celebrará del 8 al 10 de julio

El Tenerife Cook Music Fest ha agotado en menos de media hora las 5000 entradas de preventa para su sexta edición. Se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio de 2027 en la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife. La preventa se abrió este jueves, 26 de noviembre, a las 12:00 h.

Tenerife Cook Music Fest

Se trata del tercer año consecutivo en que el festival agota su preventa antes de dar a conocer su cartel, lo que confirma su consolidación como gran cita cultural y turística de Canarias. En 2026 congregó a más de 115.000 asistentes en tres jornadas, dos de ellas con las entradas agotadas, y uno de cada tres procedía de fuera de la isla. Su impacto económico en la isla fue de 35,4 millones de euros. La edición de 2027 mantendrá su estructura en tres moods: Urban, Latin y Tropic.

Inscripción en la web del festival

La fecha de apertura de la venta general se comunicará más adelante. Quienes se inscriban en cookmusicfest.es recibirán el aviso de apertura con antelación. Las entradas podrán abonarse a plazos.

El Tenerife Cook Music Fest cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, Comercio de Canarias, Juventud de Canarias, IDEO, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, Comercio de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Sociedad de Desarrollo y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.