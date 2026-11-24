El Tenerife Cook Music Fest vuelve en su sexta edición al puerto de Santa Cruz de Tenerife del 8 al 10 de julio de 2027. Este jueves se activará una preventa de cupo limitado

Tenerife Cook Fest 2027

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife pondrá el punto musical al verano chicharrero con una nueva edición del Tenerife Cook Music Fest entre el 8 y el 10 de julio de 2027. Una cita que se ha convertido en punto de encuentro inexcusable en la capital y que repite tras el éxito de este año con Don Omar, Chayanne o Myke Towers.

La convocatoria de 2027 se mantendrá fiel a los ritmos que han marcado la identidad del festival: urban, latin y tropic, con un cartel que intentará igualar al de las ediciones pasadas.

Inscripción en la web del festival

La organización del evento ha anunciado que este jueves, 26 de noviembre, a las 12:00 h, se abrirá la preventa de entradas con un cupo limitado para el público asistente. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse en la página web oficial, cookmusicfest.es, para recibir el aviso de apertura con antelación y acceder a la primera fase de precios.

La preventa de la pasada edición, que contó con 5.000 entradas disponibles, se agotó en pocas horas.