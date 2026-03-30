Victoria también del Tenerife Libby’s La Laguna en Menorca para dar la sorpresa en los cuartos de final de la Liga Iberdrola al eliminar al campeón de la liga regular

Pase a semifinales de la Liga Iberdrola de las tinerfeñas. Imagen Tenerife Libby’s La Laguna

El Tenerife Libby’s La Laguna superó todos los pronósticos para dar la sorpresa en los cuartos de final de la Liga Iberdrola, remontando un 2-0 adverso a Avarca de Menorca para asaltar un fortín inexpugnable hasta la fecha: el Pavelló Municipal D’Esports (2-3).

Con el 1-0 de renta tras ganar en el Pabellón Colegio Cisneros, el combinado de La Laguna llegó sin complejos a la cancha del campeón de la liga regular, apuntándose también este segundo encuentro para sacar su billete directo hacia las semifinales.

Entró Tenerife Libby’s La Laguna con personalidad a la pista, aguantando el imponente ritmo de las anfitrionas a través de los ataques de Akamere, Cudworth y Fortuna (3-3). Las menorquinas dieron un impulso a sus prestaciones, con remates potentes bajo el liderazgo de Neves e Hiruela, que generaron daño en la recepción de las tinerfeñas. La distancia crecía y Ricardo Lemos pedía el primer tiempo muerto (12-7).

La escuadra lagunera lograba romper el parcial negativo, hilvanando una buena serie de jugadas que fueron culminadas por Camino, Akamere, Pelland y Soto, además de un par de recepciones prodigiosas de Pizá para reducir diferencias (17-16). Lo peleó hasta el final Tenerife Libby’s La Laguna, pero Avarca de Menorca se encomendó a la inspiración ofensiva de Marcella Amaral para apuntarse el primer set (25-22).

La segunda manga, también para el Avarca

Buscó levantarse Tenerife Libby’s La Laguna, que entró con buenas sensaciones en la segunda manga. Las tinerfeñas llegaron a ir en ventaja en dos ocasiones, a través de una serie de ataques culminados por Akamere y Fortuna (3-4). Sin embargo, Avarca de Menorca demostró su poderío tanto en sus remates como en la recepción, frustrando los ataques de las blanquiazules, que obligó a Lemos a pedir tiempo muerto (12-6).

El parón permitió a Tenerife Libby’s La Laguna reorganizarse para vivir un mejor posicionamiento en cancha, con una pequeña reacción a través de los remates de Akamere y Fortuna (15-10). En esta ocasión, Llorens pedía el tiempo muerto para frenar la reacción de las blanquiazules, que derivó en una recta final favorable para Avarca de Menorca (23-14). No dio su brazo a torcer el CV Haris, que sacó su orgullo para acercarse en el luminoso (23-18), pero las pupilas dirigidas por Llorens no desaprovecharon su renta para apuntarse el segundo asalto (25-19).

Reacción del Tenerife Libby’s La Laguna

Pese a que el partido se había complicado sobremanera, el Tenerife Libby’s La Laguna no había dicho su última palabra. Las pupilas dirigidas por Ricardo Lemos ofrecieron sus mejores prestaciones en el tercer cuarto, donde fueron por delante. Las tinerfeñas llegaron a doblar la ventaja (6-12), encontrando soluciones con potentes remates y en la zona de recepción.

Las locales hicieron varios intentos para meterse en el set, incluso con un punto favorable a las menorquinas que fue bastante protestado por el sector lagunero (19-22). No le tembló el pulso a Tenerife Libby’s La Laguna, que terminó por finiquitarlo a su favor (20-25).

La inercia positiva del Tenerife Libby’s La Laguna reforzó la moral del equipo dirigido por Ricardo Lemos, que creía posible una remontada. Las tinerfeñas buscaban saques cortos para dificultar las recepciones de las menorquinas, mientras que Yeisy Soto generaba mucho daño con ataques rápidos. Asimismo, Akamere y Fortuna se mostraban muy acertadas en el bloqueo (4-9), lo que forzaba el tiempo muerto de Llorens.

Las tinerfeñas lograron poner su máxima en un +7 (10-17), pero lejos de ser definitivo, las menorquinas se encomendaron a los ataques potentes de Marcella Amaral para dar emoción a este cuarto juego (17-19). Las tornas se habían intercambiado, con las anfitrionas reforzadas y las laguneras viendo peligrar una ventaja holgada. Con todo igualado (21-21), Akamere sacaba a paseo su superioridad en la red para rascar dos puntos decisivos en el bloqueo (21-23). Con una emoción palpable, lo cerraba a favor en zona cuatro Cudworth (23-25), que ponía las tablas y forzaba el tie-break.

Victoria y a semifinales

Con todo igualado, el potente servicio de Emily Zinger dio facilidades al Tenerife Libby’s La Laguna (3-6). El Avarca de Menorca trató de sobreponerse, a través de un tiempo muerto pedido por Llorens, pero las locales no lograron ponerse a menos de dos de diferencia pese a sus esfuerzos. Fortuna sacó petróleo en zona cuatro y Cudworth ejecutaba con acierto sus ataques. La alegría final vendría con protagonismo para Pelland, que se sacaba un remate inapelable a la esquina en zona dos para confirmar la remontada (11-15).

El sueño continúa. Superada esta primera ronda, el Tenerife Libby’s La Laguna ya está entre los cuatro mejores equipos en esta fase final de Liga Iberdrola. La siguiente eliminatoria será en semifinales ante Heidelberg Volskwagen.