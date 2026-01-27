El terrero tinerfeño acogió este martes la proyección de la nueva película de José Alayón antes de su llegada oficial a las salas comerciales este 30 de enero

El Terrero Insular Mencey Tegueste se transformó este martes 27 de enero en una sala de proyecciones para el preestreno del largometraje ‘La Lucha’, dirigido por José Alayón. La cinta, que cuenta con la participación de Televisión Canaria, fue recibida con entusiasmo por centenares de personas a pocos días de su estreno comercial en cines el próximo 30 de enero.

Parte del equipo de la película La Lucha en el preestreno este martes en Tegueste (Tenerife)

Tradición, deporte y cultura se unieron en esta velada en la que estuvo presente su director; la coguionista y productora ejecutiva, Marina Alberti; los luchadores y luchadoras que protagonizan el reparto; productores y miembros del equipo técnico. La cita también estuvo arropada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y figuras históricas de la arena como el presidente del CL Tegueste, Marcos Galván; el periodista y voz referente de la lucha, José Manuel Pitti; y el luchador Mamadou Cámara.

Antes de la proyección, el grupo cómico Abubukaka caldeó el ambiente con su particular humor, dando paso a una película que llega a las Islas avalada por su buena acogida en festivales internacionales como el de San Sebastián, Venecia, Toronto o Roma.

La búsqueda de la verdad. Del terrero a la pantalla

El preestreno de la película La Lucha se ha realizado en el Terrero Insular Mencey Tegueste / Deportes RTVC

‘La Lucha’ sumergió al público asistente en la aridez de Fuerteventura, donde Miguel y su hija Mariana intentan reconstruir sus vidas tras la pérdida de la madre. Uno de los valores fundamentales de la producción es su apuesta por la autenticidad ya que el elenco está compuesto, en su mayoría, por luchadores reales. José Alayón dedicó más de dos años al casting para encontrar rostros que respiraran la verdad del deporte.

«Buscábamos elementos que engancharan con su realidad», explicó el director. «Ver a Tomasín, un hombre con esa coraza de músculos, abrirse, emocionarse y llorar, fue una grieta en la que quisimos investigar», añadió Alayón. Esta vulnerabilidad es la que sostiene al personaje de Miguel, interpretado por el veterano Tomasín Padrón, quien reconoce la fuerte conexión entre su vida y la ficción: «El personaje se parece mucho a mí; yo también soy un luchador viejo, un ‘calamar viejo’ de Canarias. Mi cuerpo también ha empezado a fallar por las lesiones y no me fue difícil poner ese miedo real en el personaje«, confesó el luchador.

Para Tomasín, el reto no fue físico, sino interpretativo. «En el terreno la fuerza se proyecta hacia afuera, pero también hacia adentro a través del miedo y la presión. Sin embargo, en el cine esa verdad es más difícil de lograr; me resultó más complicado aprender las mañas del guion para dar realidad al personaje que las mañas del propio deporte», aseguró.

Identidad femenina y paisaje canario

Al preestreno de la nueva película de Jose Alayón asistió una amplia representación de la sociedad canaria.

Esa misma necesidad de realidad la encarna Yazmina Estupiñán, quien interpreta a Mariana. Alayón recordó un momento clave de su casting. «Cuando le preguntamos qué pediría si tuviera una varita mágica, no pidió dinero ni éxito, pidió volver a luchar tras años parada por una lesión. Esa necesidad de la realidad es la que sostiene a los personajes», expresó.

Para Yazmina, el rodaje en Fuerteventura fue una extensión de sus propias emociones. «El paisaje refleja la historia; notar el viento, el silencio y la arena me ayudó a que el dolor del cuerpo vibrara con las emociones», señaló la luchadora. Además, destacó la carga simbólica del papel deMariana, una joven que “representa a muchas mujeres que han tenido que luchar desde el silencio en un mundo de hombres. Hay muchas historias femeninas en la lucha que deberían contarse«.

Una ventana al mundo

Los protagonistas de la película han presentado «La Lucha» a los asistentes / RTVC

El éxito de la cinta en festivales internacionales ha servido para redescubrir la nobleza de la lucha canaria ante ojos extranjeros. Tomasín Padrón, que ha viajado a diversas ciudades para la promoción de la película, se mostró orgulloso de esta proyección. «El cine es una de las mejores ventanas para que nos vean fuera. Me impactó que en lugares como Roma nos hicieran preguntas no solo sobre el deporte, sino sobre el paisaje y nuestros sentimientos. El director supo plasmar lo que la lucha significa para nosotros: la nobleza«, manifestó.

‘La Lucha’ se prepara ahora para su desembarco definitivo en las salas de cine este viernes 30 de enero. Anoche, bajo los focos del terrero de Tegueste, quedó claro que la obra de Alayón ha logrado convertir el deporte vernáculo en un lenguaje universal de resistencia e identidad.