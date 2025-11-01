Este domingo el tiempo en Canarias dejará cielos despejados, aumento de temperaturas y viento flojo

Informa RTVC

Este domingo predominarán los cielos despejados en la mayor parte del Archipiélago con presencia de nubes altas especialmente en la provincia occidental.

Lo más característico será el ascenso de las temperaturas. Suben las máximas en todas las islas, siendo más acusado en el Sur de La Palma, medianías del Oeste de El Hierro e interior de las islas de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria. Temperaturas con máximas que rebasará la barrera de los 30ºC en amplias zonas del sur e interior de Gran Canaria y Tenerife. Mínimas que también suben particularmente en medianías y cumbres de las islas capitalinas.

En general, viento flojo de componente Este, aunque se intensificará en Fuerteventura y Lanzarote a última hora de la jornada superando los 30 Km/h. En cuanto estado del mar, predominará marejada en costas resguardadas del Sur y la fuerte marejada en las zonas abiertas al Norte de las islas. Mar de fondo en los canales entre islas con olas de 1,5 a 2,5 m.

El Tiempo en Canarias | Sol y ambiente cálido para este domingo/ RTVC

El tiempo por islas

El Hierro: Cielos de nubes altas durante toda la jornada. Temperaturas máximas y mínimas en ascenso. Viento flojo del ENE.

La Palma: Nubes bajas matinales en la cara Norte y Este de la isla. Presencia de nubes altas durante la tarde. Temperaturas más altas que ayer, y viento flojo del NE y más intenso por la mañana en cumbres. Ira arreciando a última hora de la jornada.

La Gomera: Nubosidad alta como protagonista y temperaturas en ascenso. Predominio de brisas en la costa.

Tenerife: Cielos poco nubosos en la cara Norte de la isla y nubes altas como protagonistas a última hora de la jornada. Temperaturas que podrán alcanzar los 30ºC en la capital. Viento flojo del ENE y en cumbres moderados del SO.

Gran Canaria: Cielos despejados en el Norte de la isla y nubosidad de tipo alto durante la tarde con temperaturas en ascenso, sobre todo en el sur e interior de la isla. Viento del NE flojo.

Fuerteventura: Sol como protagonista de la jornada en toda la isla, con temperaturas máximas de 27ºC en la capital. En general poco viento del NE, aunque aumentará a última hora de la tarde.

Lanzarote: Cielos despejados con algo de nubosidad alta en la segunda mitad de la jornada y temperaturas en ligero ascenso con máximas de 28 grados en Arrecife. Viento flojo a moderado del NE.

La Graciosa: Cielos despejados, máximas 24 – 25ºC en Caleta de Sebo, y viento del NE moderado 25 – 30km/h.