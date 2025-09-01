Para el tiempo en Canarias de este martes se espera que el viento pierda intensidad y que desciendan ligeramente las temperaturas

Informa RTVC

Este martes el viento perderá intensidad durante la mañana. El alisio seguirá soplando moderado con intervalos fuertes en costas expuestas, pero las rachas serán menos fuertes. Estas rondarán los 60 km/h en costas e interiores del noroeste y sureste de las más montañosas. En cumbres soplará del noreste flojo. En las más altas, flojo variado.

En el norte de las islas habrá intervalos de nubes bajas. Serán más compactas por la mañana. En el resto de las zonas y en Fuerteventura y Lanzarote, poco nuboso o despejado.

Las temperaturas descenderán ligeramente en el sur. Sin embargo, las máximas 20-30 ºC. Y en el mar, en costas del norte predominará fuerte marejada. Habrá mar de fondo del noroeste >2,5m puntualmente. En el sur marejada, con olas 1-1,5m.

El tiempo en Canarias para este martes 2 de septiembre de 2025/ RTVC

El tiempo por isla

El Hierro: En el norte predominarán los intervalos de nubes bajas. En el resto de las zonas, poco nuboso o despejado. Sin cambios en las temperaturas. El viento será más intenso en La Restinga y en El Pinar.

La Palma: En Garafía, Puntagorda y costas de Fuencaliente y Mazo, rachas fuertes a lo largo del día. Serán puntualmente intensas en La Caldera. En la vertiente este, cielos nubosos. En el resto de las vertientes, intervalos nubosos, sin consecuencias.

La Gomera: En la mitad norte, destacarán los cielos nubosos. No se esperan precipitaciones. En el sur, algunas nubes de evolución durante la primera mitad. Las rachas más intensas ocurrirán en la capital y alrededores de Alojera.

Tenerife: Rachas ≥60 km/h en Buenavista del Norte, y municipios de la vertiente este, más intensas de madrugada. En la vertiente norte, intervalos de nubes bajas, más compactos por la mañana. Poco nuboso o despejado en el resto.

Gran Canaria: El viento dejará rachas muy fuertes en el entorno de los municipios de La Aldea de San Nicolás y Agaete y en las costas del sureste. En el norte-noreste cielos nubosos. Poco nuboso o soleado en el resto.

Fuerteventura: Predominará el sol. En la vertiente oeste y en el sureste veremos algunas nubes durante la mañana. Las rachas más fuertes se esperan en la costa sur de Jandía durante la madrugada.

Lanzarote: El viento será más intenso de madrugada en interiores del sur. Predominará el sol. A primeras y a últimas horas veremos nubes bajas en el norte y oeste de la isla conejera.

La Graciosa: Intervalos de nubes bajas, más importantes a primeras horas. Por la tarde, poco nuboso o despejado. El viento perderá intensidad a lo largo de la mañana.