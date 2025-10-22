Situación meteorológica del jueves 23 de octubre de 2025

Se esperan pocas novedades en el tiempo de Canarias para el resto de la semana. En general volverán a verse nubes bajas en torno a los 1.200 y 1.300 metros de altitud retenidas en zonas del norte en las islas de mayor altura.

También habrá nubes en las orientales aunque allí estará de paso. Se generarán nubes de evolución en zonas del sur aunque la humedad irá a menos. Las cumbres más altas estarán despejadas.

El viento soplará flojo del nordeste en las islas occidentales y de componente norte moderado en la provincia oriental. En El Teide será del suroeste moderado.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y el estado de la mar será de marejada en las costas de sur y áreas de fuerte marejada en las del norte donde las olas rondarán 1.5 m. de altura.

Previsión por islas

El Hierro: Esperamos menos nubes que en días anteriores, las más frecuentes a primera y última hora y por el suroeste de evolución. Temperaturas máximas de 22 grados en Valverde.

La Palma: Nubosidad variable durante todo el día tanto en el este como en el oeste, también crecerán de evolución por el sur. Viento flojo del nordeste y temperaturas similares.

La Gomera: Veremos nubes bajas por el norte que irán a menos, se generarán algunos núcleos por el sur sin consecuencias, el alisio soplará flojo y las temperaturas no variarán.

Tenerife: Nubes bajas por el norte, más abundantes a partir del mediodía. Se generarán nubes bajas en la vertiente este. Sol en la cumbre y poco viento. Temperaturas parecidas.

Gran Canaria: Veremos nubes bajas en el norte, en medianías podría escapar alguna gota, crecerán de evolución en el sur por la tarde. Máximas de 25 grados en la capital.

Fuerteventura: Las nubes bajas cubrirán toda la extensión de la isla, se irán retirando poco a poco del este y permanecerán en el resto, no habrá viento y las temperaturas no cambiarán.

Lanzarote: Veremos bastantes nubes al amanecer que tenderán a disiparse por el este y sur. El alisio soplará moderado y las temperaturas en Arrecife oscilarán entre los 21 y los 26 grados.

La Graciosa: Veremos nubes bajas de paso a lo largo de todo el día se combinarán con ratos de sol. Habrá poco viento y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios.