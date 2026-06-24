Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves 25 de junio

Para las próximas horas el poco viento que se notará en las islas y las temperaturas que nos están dejando valores cercanos a los 30 grados favorecerán la formación de nubes de evolución que en las últimas horas han ido creciendo más en zonas del sur que en el norte, donde hoy al contrario que en las últimas horas el panorama es de cielos mucho más despejados y sin lluvia.

Mañana esta estampa se repetirá, y es posible que incluso las nubes bajas por el sur se reduzcan aún más.

El viento soplará de componente norte más bien flojo en la provincia occidental y del nordeste moderado en la oriental. En las cumbres de Tenerife será moderado del oeste.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios con máximas en las costas del sur cercanas a los 30 grados.

El estado del mar será de marejada en las costas del norte con olas de menos de 1 metros de altura y marejadilla en las costas resguardadas del sur.

Previsión isla a isla

El Hierro: Esperamos intervalos nubosos a lo largo de todo el día, más compactos a primera y última hora. Las temperaturas variarán entre los 15 y los 19 grados.

La Palma: La nubosidad será de tipo bajo por el norte y se generarán núcleos por ambas vertientes y sur de la isla, alguna gota podría caer por la mañana. Temperaturas similares.

La Gomera: Esperamos ocas nubes, a lo sumo durante las primeras y últimas horas en el norte que tenderán a desaparecer. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 28 grados.

Tenerife: Muchas menos nubes esperamos tanto en el norte como en el sur. Las temperaturas variarán entre los 21 y los 28 grados en Santa Cruz. No esperamos viento en general.

Gran Canaria: Alguna racha se podría dar por la costa sureste por la tarde. La panza de burro del norte se irá desdibujando y acabará dejando pasar el sol. Las temperaturas serán similares.

Fuerteventura: Amanecerá con nubes en la mitad norte, pero en pocas horas desaparecerá dejando un día soleado con poco viento y con temperaturas entre los 19 y los 27 grados.

Lanzarote: La temperatura en Arrecife se mantendrán entre los 19 y los 27 grados. Las nubes se verán más por la mañana en el norte que por la tarde y entre medio lucirá el sol.

La Graciosa: Esperamos nubes bajas por la mañana que tenderán a desaparecer a partir del mediodía. Casi no habrá viento, el mar estará en calma y las temperaturas no variarán mucho