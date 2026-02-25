Las rachas de viento serán intensas superando los 80km/h en muchos puntos e incluso llegando a los 100km/h

El Tiempo en Canarias | Una borrasca al este de las islas orientales condicionará el tiempo

La presencia de una borrasca al este de Fuerteventura y Lanzarote traerá este jueves fuertes rachas de viento a todo el archipiélago y precipitaciones que en estas islas podrían ser más copiosas, además de venir acompañadas de tormentas. La nubosidad irá en aumento desde esta madrugada y la lluvia hará acto de presencia por el norte y este de La Palma, norte de La Gomera de Tenerife, Gran Canaria y vertiente oeste de Fuerteventura y Lanzarote. El hierro será la isla menos expuesta a las precipitaciones. Serán chubascos intermitentes a lo largo del día que por la tarde irán a más en la provincia oriental.

Las rachas de viento serán intensas superando los 80km/h en muchos puntos e incluso llegando a los 100km/h en las cumbres de Tenerife. Las temperaturas seguirán en descenso sobre todo en medianías. El estado de la mar se complicará entre el mar de fondo y el de viento con olas que por el norte y oeste podrían variar entre los 4 y los 5 metros.

Previsión por islas

El Hierro: Aumentará la nubosidad y no se descarta que llueva, será la isla que menos probabilidad tenga. El viento soplará con fuerza y las temperaturas bajarán.

La Palma: Esperamos lluvia por el norte y este, en el resto habrá nubosidad. El viento ganará intensidad pudiendo superar los 80km/h en la cumbre. Máximas de 18 grados en la capital.

La Gomera: Se esperan rachas de viento intensas en extremos noroeste y sureste. Con abundante nubosidad y precipitaciones en el norte e interior de la isla. Temperaturas bajarán.

Tenerife: Día de muchas nubes con lluvia que ganará terreno por la tarde, no se descarta heladas y nieblas. El viento soplará con rachas muy fuertes y las temperaturas bajarán.

Gran Canaria: Viento en los extremos y en la cumbre. Nubes en la mitad norte y lluvia esta próxima madrugada, se reactivará por la tarde. Máximas de 20 grados en la capital.

Fuerteventura: Día inestable con nubes y posibilidad de chubascos de forma desigual, sin descartar tormentas. El viento arreciará y las temperaturas irán de los 14 a los 19 grados.

Lanzarote: Posibles tormentas y precipitaciones más persistentes a partir del mediodía, el viento superará en algunos puntos los 80km/h y bajarán las temperaturas de forma notable.