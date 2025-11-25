La llegada de los alisios favorece la eliminación de la calima e incluso podría llover en el norte de las islas este miércoles Toda la actualidad del tiempo en Canarias Los alisios se llevan la calima y podrá llover en el norte de las islas. Grafismo RTVC. El viento del nordeste desplazará la calima y barrerá de polvo el ambiente. Para este miércoles se espera que ya el polvo en suspensión sea inapreciable aunque podría volver en menos medida el viernes. Entrará abundante nubosidad alta que se mantendrán todo el día en todas las islas y también los restos de un frente que durante la segunda mitad del día podría dejar precipitaciones débiles e intermitentes por el norte de las islas orientales y ya hacia la tarde, en el norte del resto de las occidentales incluyendo la madrugada. Las temperaturas irán en moderado descenso, tanto las máximas como las mínimas sobre todo por el suroeste de las islas de mayor altura. Las máximas no sobrepasarán los 25ºC en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y los 24ºC en la de Las Palmas de Gran Canaria. El viento soplará del nordeste moderado y en el estado de la mar habrá marejada en las costas del norte con olas en torno a un metro de altura y de marejadilla en las del sur. En las cumbres, el viento será flojo a moderado del sureste durante la madrugada, rolando progresivamente a flojo de componente norte. El tiempo en Canarias | Los alisios desplazan la calima Un parapentista grave tras caer en una playa de Haría

Previsión por islas del tiempo:

–El Hierro: Esperamos abundante nubosidad tanto alta como de tipo bajo, no se descarta alguna gota en las medianías. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 18 grados en Valverde.

–La Palma: Las nubes altas desaparecerán, pero las de evolución aún podrían dejar algunas gotas por el oeste y suroeste. A última hora también dejarán algo en la vertiente contraria.

–La Gomera: Esperamos intervalos nubosos de tipo alto y nubes bajas primero por el norte e interior y luego por el sur. El viento será del nordeste y las temperaturas bajarán.

–Tenerife: No esperamos muchas nubes bajas en el norte por la mañana, habrá de tipo alto. Crecerán bajas por el suroeste y por la tarde llegarán las lluvias al norte- nordeste. Refrescará.

–Gran Canaria: Intervalos nubosos de tipo bajo por el norte y también por el sur durante la mañana, por la tarde podrían darse posibles precipitaciones incluida la noche. Hará más frío.

–Fuerteventura: Las nubes bajas por el norte a partir del mediodía podrían dejar precipitaciones débiles por el norte. Viento del nordeste moderado y temperaturas en descenso.

–Lanzarote: Las nubes podrían dejar agua en el norte y oeste, se combinarán las nubes altas. El viento soplará del nordeste y las temperaturas irán de los 17 y los 22 grados en Arrecife.

–La Graciosa: Es posible que durante el mediodía se produzca alguna precipitación débil, remitirá enseguida. El viento soplará moderado del nordeste y las temperaturas serán más bajas.