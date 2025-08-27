El tiempo en Canarias estará protagonizado este miércoles por lloviznas ocasionales, cielos nubosos y temperaturas sin grandes cambios

Toda la información del tiempo en Canarias

Informa RTVC

Este miércoles predominarán los cielos nubosos por el Norte de las islas, especialmente a primeras y últimas horas, sin descartar algunas lloviznas ocasionales en horas nocturnas. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos.

Temperaturas sin grandes cambios, máximas entre 23 y algo más de 28 grados en costas, con valores frescos en cumbres. Viento del Nordeste moderado con intervalos de fuerte en costas expuestas al alisio. Será flojo en altas cumbres, girando a componente Sur en El Teide.

Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del Sur <0,5m, habrá marejada a fuerte marejada en el resto, y mar de fondo del Noroeste de 2 a 3m de altura.

El tiempo en Canarias para este miércoles 27 de agosto de 2025/ RTVC

El tiempo por islas

El Hierro: Cielos nubosos por el Norte, la capital y parte de la cumbre, sin descartar unas gotas en las medianías del Nordeste. Ratos de sol en el resto, y viento alisio mod.

La Palma: Nubosidad baja por el Norte y Este con algunas lloviznas ocasionales y dispersas en las medianías. Intervalos nubosos y ratos de sol en el resto. Temperaturas agradables.

La Gomera: Tendremos nubosidad baja por el Norte y la cumbre donde no se descarta alguna llovizna ocasional. Tiempo soleado en el resto, y viento alisio moderado.

Tenerife: Muchas nubes en el extremo Nordeste con algunas lloviznas en horas nocturnas. Predominarán los cielos poco nubosos en el resto. Las temperaturas máximas descenderán ligeramente, y soplará el viento alisio moderado en la costa.

Gran Canaria: Predominarán los cielos nubosos por el Norte, especialmente a primeras y últimas horas, sin descartar unas gotas en medianías. Tiempo soleado y agradable en el resto. Y viento del Nordeste moderado, más intenso en costa Sureste.

Fuerteventura: Predominio de los intervalos nubosos. Las temperaturas apenas cambiarán, máximas 23 – 28ºC, y viento del Nordeste moderado.

Lanzarote: Intervalos nubosos por el Norte y Oeste, más compactos a primeras y últimas horas. Tiempo soleado en el resto, temperaturas sin cambios, y viento alisio moderado.

La Graciosa: Cielos nubosos con algunos claros en horas centrales. Temperatura máximas de 25ºC en Caleta de Sebo, y viento del Norte-Nordeste 20 – 30km/h.