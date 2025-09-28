Este lunes, en Canarias, predominarán los cielos nubosos por el norte de las islas y las temperaturas irán en ligero descenso, con máximas 23–28ºC en costas

Este lunes seguirán predominando los cielos nubosos por el norte de las islas, y se mantiene la probabilidad de lloviznas en medianías, al menos, durante la primera mitad de la jornada.

En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos, salvo intervalos de evolución dispersos, más compactos por el sur y oeste de Tenerife.

Temperaturas en ligero descenso, con máximas 23 – 28ºC en costas.

El viento soplará del nordeste moderado, más intenso y con intervalos fuertes en costas expuestas al alisio, rachas 50 – 70km/h.

Y en el mar, marejadilla a marejada en las costas del sur 1m. Y marejada a fuerte marejada en el resto con olas 2 – 2,5m.

El tiempo en Canarias por isla

El Hierro: Intervalos nubosos, más compactos por el Norte, la cumbre y la capital. Numerosas horas de sol por el Sur. Temperaturas suaves, y viento alisio moderado.

La Palma: Cielos nubosos por el Norte y Este, con alguna llovizna residual en medianías. Nubes y claros en el resto, con viento del Nordeste moderado.

La Gomera: Predominarán los cielos nubosos por el Norte y la cumbre, sin descartar algo de lluvia débil. Tiempo soleado por el sur y la capital. Temperaturas agradables.

Tenerife: Muchas nubes por el Norte y Nordeste, con algo de lluvia débil en medianías. Nubes y claros en el resto. Temperaturas en ligero descenso, máximas 23 – 28ºC en costas, más frescas en medianías y cumbres, y viento alisio moderado.

Gran Canaria: Abundante nubosos baja por el Norte y la capital, con algunas lloviznas residuales en medianías. En el resto lucirá el sol, con temperaturas ligeramente más bajas. Y viento alisio moderado con intervalos fuertes.

Fuerteventura: Cielos nubosos tendiendo a poco nubosos a lo largo de la mañana. Temperaturas agradables, máximas 23 – 27ºC. Y viento del Nordeste moderado.

Lanzarote: Nubes bajas más compactas por el Norte y Oeste a primeras y últimas horas. Numerosas horas de sol en el resto. Temperaturas suaves y viento alisio moderado.

La Graciosa: Intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas. Temperaturas agradables, y viento del Nordeste 20 – 35km/h.