Este jueves el tiempo en Canarias estará protagonizado por nubosidad bajada, viento alisio y mucho sol en las zonas del sur

Informa RTVC

Este jueves veremos nubosidad baja por el Norte de las islas, nubes que incluso podrían dejar escapar unas gotas a primeras y últimas horas, al menos, en medianías. En el resto de zonas lucirá el sol.

Las temperaturas apenas cambiarán salvo ligeros ascensos en cumbres, valores entre 24 y algo más de 30 grados en costas. Viento del Nordeste moderado, aumentando a fuerte y con intervalos de muy fuerte en costas expuestas al alisio durante la tarde, predominando las brisas en costas del Suroeste de las islas más altas.

Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del Sur <1m, habrá marejada a fuerte marejada en el resto, y olas 1,5 – 2,5m de altura.

El tiempo en Canarias para este jueves 4 de septiembre de 2025/ RTVC

El tiempo por islas

El Hierro: Intervalos nubosos por el Norte, la capital y parte de la cumbre. Mucho sol en el resto, temperaturas agradables, y viento del Nordeste moderado.

La Palma: Cielos nubosos por el Norte y Este, y tiempo soleado y agradable en el resto. Temperaturas agradables en la costa, y viento alisio con intervalos fuertes.

La Gomera: Nubosidad baja por el Norte y parte de la cumbre. En el resto lucirá el sol. Las temperaturas serán suaves, y viento del Norte-Nordeste moderado a fuerte.

Tenerife: Nubes bajas por el Norte a menos de 1100m, sin descartar unas gotas en medianías. Numerosas horas de sol en el resto. Las temperaturas subirán ligeramente en cumbres, máximas 24 – 29ºC en costas donde soplará el viento alisio moderado.

Gran Canaria: Panza de burro por el Norte, especialmente a primeras y últimas horas. Tiempo soleado y agradable en el resto. Y viento del Nordeste moderado a fuerte, más intenso en costas Sureste y Oeste, rachas locales 60 – 80km/h.

Fuerteventura: Predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero ascenso, con viento del Nordeste moderado, más intenso en Jandía al final.

Lanzarote: Intervalos nubosos por el Norte y Oeste, más compactos a primeras y últimas horas. Tiempo soleado en el resto, temperaturas sin cambios, >25ºC en costas.

La Graciosa: Cielos nubosos con algunos claros en horas centrales. Temperatura máxima de 26ºC en Caleta de Sebo, y viento del Norte-Nordeste 25 – 40km/h