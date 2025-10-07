Este miércoles Canarias disfrutará de temperaturas en ascenso, sobre todo, que podrían superar los 30 grados

Los alisios seguirán soplando con cierta intensidad, las rachas podrían llegar a los 70km/ en los extremos noroeste y sureste de las islas de mayor altura y hacia el centro y sureste delas orientales.

Esto tendrá su reflejo en el mar cuya amplitud de marea estará condicionada por la luna llena. En las costas del norte las olas podrían estar entre los 2-3 metros de altura.

Las nubes serán más abundantes por la mañana en las vertientes del norte e irán perdiendo terreno a medida que pasen las horas. Bajarán de cota y se situarán en torno a los 900 metros. En el sur estará despejado y podría notarse una ligera calima en altura, se secará el ambiente.

Las temperaturas irán en ascenso sobre todo en medianías del sur y no se descarta que en el caso de las del sur de Gran Canaria se superen los 30 grados.

El tiempo por islas

El Hierro: Pocas nubes en general, se irá secando el ambiente, se verán básicamente por la mañana en el entorno de la capital y poco más. Las temperaturas subirán un poco.

La Palma: Se notará la reducción de la nubosidad. Esperamos algunos núcleos más por la mañana en el norte y este de la isla, el resto estará despejado y con viento en los extremos.

La Gomera: Los alisios se seguirán notando sobre todo por el sureste de la isla. Esperamos pocas nubes y se colocarán por el norte. Las temperaturas irán de los 22 a los 27 grados.

Tenerife: Nubes en torno a los 900 metros por el norte, tenderán a reducirse. El resto estará casi despejado con ligera calima en altura. El viento arreciará en el noroeste y costa sureste.

Gran Canaria: Se podrían superar los 30 en las medianías del sur. En la capital oscilarán entre los 22 y los 25 grados. Las nubes se limitarán al nordeste e irán perdiendo terreno.

Fuerteventura: Se notará el alisio en el centro y sureste. Las nubes se limitarán al este y serán más por la mañana. Horizonte difuminado por la calima y temperaturas sin grandes cambios.

Lanzarote: En Arrecife las temperaturas irán de los 21 y los 27 grados. Las nubes serán poco importantes y como mucho se pasearán por el norte, de resto sol aunque con ligera calima.

La Graciosa: Se verán pocas nubes en general, como mucho por la mañana, luego se despejará, se notará el viento y la mala mar y las temperaturas no variarán demasiado.