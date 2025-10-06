Este martes, en Canarias, predominarán vientos que complicarán las condiciones marítimas y las temperaturas no experimentarán grandes cambios hasta el miércoles que subirán ligeramente

Esta semana comenzamos con pocas nubes en general y con algo más de viento que irá a más en los próximos días, de hecho hay ya avisos emitido por fenómenos costeros porque precisamente ese viento complicará las condiciones marítimas en los canales entre islas.

Este martes esperamos intervalos nubosos en torno a los 1100 metros de altura en la cara norte de las islas de mayor altura, es posible que en el caso de La Palma se produzcan algunas precipitaciones débiles por el norte y este de la isla. En el resto estará poco nuboso y hacia la cumbre lucirá el sol.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios hasta el miércoles que subirán ligeramente.

El viento soplará del nordeste moderado con rachas puntuales fuertes que podría superar los 70km/h.

El estado de la mar será de mar combinada con olas que se acercarán a los 2.m. de altura en las costas del norte y marejada en las costas del sur.

El tiempo en Canarias por isla

El Hierro: Intervalos nubosos poco importantes que se irán reduciendo, con viento que irá a más por la tarde y temperaturas sin grandes cambios entre los 16 y los 20 en Valverde.

La Palma: Las nubes bajas se colocarán por el norte y este, podrían dejar alguna gota. La cumbre estará despejada y el viento cobrará fuerza en los extremos y hacia El Paso.

La Gomera: Las nubes serán más compactas por la mañana en el norte e interior de la isla, de resto cielos despejado. El viento irá a más y temperaturas máximas de 27 grados en la capital.

Tenerife: Esperamos nubes en torno a los 1000 m. de altura por el norte, alguna gota se podría escapar por la mañana, de resto cielos despejado con viento ganando intensidad.

Gran Canaria: Alisios fuertes en municipios como La Aldea, o las zonas más altas de Agaete, también por la cara sureste. Pocas nubes, la mayor parte de ellas por el norte-nordeste.

Fuerteventura: Amanecerá con algunas nubes dispersas en el norte pero se irá despejando. Viento moderado y valores en el termómetro que irán de los 21 a los 26 grados en la capital.

Lanzarote: Viento intenso por el sur-sureste de la isla. Esperamos pocas nubes, salpicarán más bien el norte y oeste de la isla. El resto estará despejado. Máximas de 27 grados en Arrecife.

La Graciosa: Se verán más nubes por la mañana que por la tarde, serán de tipo bajo. El viento ganará intensidad y las temperaturas no experimentarán grandes cambios.