El viento alisio soplará moderadamente con intervalos de fuerte en las vertientes expuestas, noroeste y sureste de las islas más montañosas

Este domingo tendremos cielos nubosos particularmente en las medianías del norte de las islas más montañosas y de Fuerteventura y Lanzarote sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales por la mañana y últimas horas de la tarde. Se abrirán claros al mediodía. En el resto de vertientes predominará los cielos poco nubosos.

RTVC.

Las temperaturas seguirán siendo muy frescas. Las máximas subirán ligeramente en el interior de La Palma, El Hierro, Gran Canaria y en puntos del noreste de Tenerife. Las mínimas se mantendrán sin cambios, seguirán siendo muy frescas.

El viento alisio soplará moderadamente con intervalos de fuerte en las vertientes expuestas, noroeste y sureste de las islas más montañosas. Probables rachas muy fuertes en zonas expuestas particularmente por la tarde-noche. Predominio de brisas en costas del suroeste de las islas más altas.

Y en el mar, habrá mar combinada del norte en costas abiertas al norte y canales entre islas, con olas que podrán alcanzar los 3m. En el resto de costas predominará las áreas de marejada con olas en torno al 1,5 m.

El tiempo en Canarias:

El Hierro: Cielos nubosos sobre todo por el noreste. En el resto predominará los intervalos nubosos. Alisio moderado con probables rachas fuertes en el sur. Temperaturas frescas.

La Palma: Nubosidad compacta por el noreste y este sin descartar alguna gota débil y ocasional. En el resto poco nuboso tendiendo a nuboso. Viento alisio moderado que se acelerará en el interior. Temperaturas que irán desde los 13ºC a los 18ºC en la capital.

La Gomera: Manto nuboso por el norte e interior. Viento del noreste moderado con rachas fuertes en las vertientes expuestas. Temperaturas máximas entre los 17ºC y los 22ºC.

Tenerife: Intervalos nubosos por el norte y noreste sin descartar alguna precipitación débil y ocasional de madrugada y por la noche. Habrá nubosidad de evolución en el suroeste. Viento alisio moderado con rachas que podrán alcanzar los 70Km/h en los extremos noroeste y sureste. Temperaturas que irán desde los 15ºC a los 20ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro las vertientes del norte y noreste. No se descarta que pueda caer alguna gota débil y dispersa a últimas horas del día. En el resto cielos poco nubosos. Viento alisio moderado con probables rachas fuertes en el sureste y noroeste. Temperatura máxima de 19ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos sobre todo por el interior y vertiente norte. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 14ºC a los 20ºC en la capital.

Lanzarote: Cielos nubosos por el interior y norte tendiendo a muy nuboso por la tarde-noche. Viento alisio moderado. Probables rachas fuertes en el interior. Temperaturas que oscilarán entre los 14ºC y los 19ºC en Arrecife.

La Graciosa: Nubosidad en cantidad variable y viento del noreste moderado. Las temperaturas irán desde los 14ºC a los 19ºC en Caleta de Sebo.