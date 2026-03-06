En el mar habrá mar combinada del norte en costas abiertas al norte con olas que podrán superar los 3 metros

El Tiempo en Canarias | Continuamos con tiempo invernal

Este sábado tendremos intervalos nubosos en las vertientes norte de las islas más montañosas con probables lloviznas en las medianías. En el resto de vertientes poco nuboso, salvo en Fuerteventura y Lanzarote que habrá intervalos nubosos aunque se abrirán claros durante las horas centrales.

Las temperaturas máximas bajarán ligeramente en puntos del sur de Gran Canaria, este de Tenerife y en amplias zonas de las más orientales. Las mínimas con pocos cambios. El viento alisio soplará moderado con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste y en zonas del interior de Fuerteventura y Lanzarote sin descartar rachas +60 Km/h. Y en el mar, habrá mar combinada del norte en costas abiertas al norte con olas que podrán superar los 3m. En el resto de costas predominará las áreas de fuerte marejada, salvo en las costas resguardadas del sur que habrá olas que no superen 1,5m.

Previsión por islas

El Hierro: Cielos nubosos por el norte y noreste. En el resto poco nuboso. Viento alisio moderado con probables rachas fuertes en el extremo sur. Temperaturas frescas.

La Palma: Nubosidad en cantidad variable que será más compacta en el norte y noreste sin descartar alguna gota. Viento del noreste moderado que se acelerará en los extremos noroeste y sureste. Temperatura máxima de 18ºC.

La Gomera: Manto nuboso por el norte e interior. En el resto poco nuboso o despejado. Viento moderado del noreste y temperaturas que oscilarán entre los 15ºC y los 20ºC en la capital.

Tenerife: En el norte y en el suroeste cielos nubosos que tenderá a poco nuboso por la tarde. No se descarta algunas gotas débiles en la vertiente norte. Viento del noreste moderado acelerándose en los extremos noroeste y sureste. Temperaturas máximas entre los 17ºC y los 22ºC.

Gran Canaria: Panza de burro las vertientes del norte con probables lloviznas débiles y ocasionales. En el resto intervalos nubosos. Viento alisio moderado con rachas fuertes en el sureste. Temperaturas que irán desde los 15ºC a los 18ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos que serán más compactos por el este. Se dejará ver algunos claros al mediodía. Viento moderado del noreste y temperatura máxima de 19ºC en la capital.

Lanzarote: Cielos en general nubosos salvo por el este y sur que habrá algunos claros. Viento alisio moderado sin descartar rachas intensas en el interior. Las temperaturas irán desde los 14ºC a los 19ºC en Arrecife.