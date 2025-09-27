Este domingo en Canarias habrán cielos nubosos al norte de las islas donde serán probables las lluvias débiles durante la tarde, mientras en las zonas costeras el ambiente será más soleado

Este domingo predominarán los cielos nubosos, aumentando a muy nubosos por le Norte de las islas donde serán probables las lluvias débiles durante la tarde, especialmente en las medianías.

El ambiente más soleado y agradable en zonas costeras del sur de El Hierro, La Gomera, Tenerife o de Gran Canaria. Temperaturas en ligero ascenso, con máximas 24 – 29ºC en costas, localmente 30 – 32ºC en el Valle de Güímar.

El viento soplará del nordeste flojo a moderado, más intenso en las zonas altas y costas expuestas al alisio a partir del mediodía, rachas 50 – 70km/h.

Y en el mar, marejadilla a marejada en las costas del sur 1m. Y marejada a fuerte marejada en el resto con olas de 1,5 aumentando a 2,5m de altura.

El tiempo en Canarias por isla

El Hierro: Intervalos nubosos, más compactos por el Norte, la cumbre y la capital, sin descartar unas gotas por la tarde. Temperaturas agradables, y viento alisio moderado.

La Palma: Abundante nubosidad baja por el Norte y Este con probables lluvias débiles por la tarde. Nubes y claros en el resto, con viento del Nordeste arreciando.

La Gomera: Muchas nubes por el Norte y la cumbre, sin descartar algo de lluvia débil por la tarde. Tiempo más soleado por el sur y la capital. Temperaturas en ligero ascenso.

Tenerife: Cielos nubosos aumentando a muy nubosos con probables lluvias débiles por el Norte y Nordeste durante la tarde. Nubes y claros en el resto. Temperaturas en ligero ascenso, máximas locales 30 – 32ºC en el Valle de Güímar, y viento alisio racheado.

Gran Canaria: Panza de burro compacta por el Norte y la capital con algunas lloviznas en medianías por la tarde. Cielos poco nubosos en el resto, con temperaturas en ligero ascenso. Viento alisio moderado, con intervalos fuertes en zonas expuestas.

Fuerteventura: Veremos muchas nubes, sin descartar unas gotas por el Norte y Oeste durante la tarde. Temperaturas sin grandes cambios y viento alisio moderado.

Lanzarote: Abundante nubosidad baja con algo de lluvia débil y dispersa por el Norte durante la tarde-noche. Temperaturas agradables, y viento alisio moderado.

La Graciosa: Predominio de los cielos muy nubosos, sin descartar unas gotas durante la tarde. Temperaturas máximas de 24ºC en Caleta de Sebo, y viento del Nordeste mod.