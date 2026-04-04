Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo 5 de abril

Este Domingo de Pascua tendremos una jornada marcada por mayor estabilidad. La inestabilidad irá a menos. Tendremos intervalos nubosos con predominio de nubosidad de tipo medio y alto en las islas más orientales, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. En el resto de islas estará poco nuboso con nubosidad de evolución diurna por la tarde donde no se descarta que puedan dejar algunas gotas aisladas, dispersas y ocasionales. Tenderá a nuboso por el norte a últimas horas del día.

Imagen RTVC.

Las temperaturas máximas ascenderán ligeramente y será más acusado en costas orientadas al sur y del oeste de Fuerteventura y Lanzarote. Las mínimas bajan beligerante en medianías y cumbres de las islas occidentales.

El viento soplará flojo de componente norte y será de componente sur en cumbres. Será más intenso en costas del este y noroeste de las islas más montañosas. Probables rachas fuertes en el sur de Fuerteventura y sureste de Lanzarote.

Y en el mar, habrá mar de fondo del noroeste con olas que podrán alcanzará los 2m. a últimas horas del día. En el resto de costas predominará la marejada salvo en el litoral este de Tenerife, sur de Gran Canaria y sureste de Fuerteventura y Lanzarote donde las olas no superarán el medio metro de altura.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Cielos despejados salvo por el interior y norte por la tarde donde se nublará. Viento flojo de componente norte y temperatura máxima que rondará los 17ºC en la capital.

La Palma: Poco nuboso salvo por la tarde que habrá nubosidad de evolución en el norte y comarca este. No se descarta que puedan dejar unas gotas dispersas y ocasionales en el norte. Viento flojo de componente norte en costas y temperatura máxima de 21ºC en la capital.

La Gomera: Poco nuboso o despejado. Viento flojo de componente norte. Predominio de brisas en costas del sur. Temperaturas máximas entre los 19ºC y los 24ºC en costas.

Tenerife: Nuboso Cielos despejados salvo por el norte donde habrá nubosidad de evolución por la tarde sin descartar que pueda caer alguna gota. Nubosidad alta a últimas horas de la tarde. Viento flojo de componente norte en costas y del sur en cumbres. Temperaturas agradables.

Gran Canaria: Cielos poco nubosos en general. Se verá nubosidad alta por la tarde. El viento soplará de componente norte flojo y lo hará de componente sur en cumbres. Se acelerará en el sureste por la noche. Las temperaturas irán desde los 17ºC a los 21ºC en la capital.

Fuerteventura: Nubes medias y altas. El viento será de componente norte con probables rachas fuertes en Morro Jable por la noche. Temperatura máxima de 21ºC en la capital.

Lanzarote: Cielos con nubes de tipo medio y alto. Viento de componente norte y se acelerará en el sur y este. Las temperaturas oscilarán entre los 16ºC y los 25ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos de nubosidad media y alta. Viento flojo de componente norte y temperaturas que irán desde los 15ºC a los 22ºC en Caleta de Sebo.