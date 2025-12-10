Jueves de transición hasta que llegue la borrasca el fin de semana

Este jueves será un día de transición a la espera de la borrasca que dejará oleaje, viento y precipitaciones el fin de semana

Gráfico RTVC

El tiempo se va a complicar de cara al fin de semana. Traerá oleaje, viento y precipitaciones debido a la presencia de una borrasca próxima a las islas orientales. De momento este jueves será una jornada de transición, con nubes en su mayoría de tipo alto, que serán más frecuentes a primeras y últimas horas del día. Se verá el sol durante bastantes horas en zonas del sur sobre todo en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

El viento soplará de flojo a moderado del nordeste y ganará intensidad el viernes a partir del mediodía.

Las temperaturas irán en descenso sobre todo en las medianías, las máximas en las costas variarán entre los 22 y los 24 grados.

El estado de la mar será de mar de fondo del noroeste con olas en torno a los 3 m. en las costas del norte y rondando los 2m. en las del sur.

Previsión por islas

El Hierro: Esperamos tiempo tranquilo con nubes altas más abundantes a primeras y últimas horas. Las temperaturas serán más frescas, oscilarán entre los 14 y los 18 grados en Valverde.

La Palma: Se verán nubes altas tanto por la mañana como por la tarde y en la vertiente oeste de tipo bajo, sin lluvia. El viento soplará del nordeste flojo y las temperaturas bajarán.

La Gomera: Intervalos nubosos de tipo alto que se reducirán durante las horas centrales y volverán a última hora. Habrá poco viento. Temperaturas entre los 16 y los 22 grados.

Tenerife: Amanecerá con nubes altas y por la noche irán a más. Las de tipo bajo se verán en el norte y del suroeste de la isla. No lloverá y las temperaturas irán de los 16 a los 22 grados.

Gran Canaria: Se verá el sol sobre todo en el sur. A última hora de la tarde la nubosidad irá a más, se notará el descenso en el termómetro. Máximas de 22 grados en la capital.

Fuerteventura: Habrá nuevo y ligero descenso en las temperaturas, en Puerto del Rosario se moverán entre los 15 y los 22 grados y predominará un ambiente despejado casi todo el día.

Lanzarote: Esperamos pocas nubes hasta que lleguen los núcleos de tipo alto por la tarde. Alisio moderado y las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 22 grados en Arrecife.

La Graciosa: Se verán pocas nubes en general, hasta por la tarde no llegarán de tipo alto. El viento soplará moderado del nordeste y las temperaturas serán un poco más frecsas.