Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes 6 de abril

Este lunes tendremos intervalos nubosos. Predominará los cielos nubosos en las islas más montañosas sobre todo a partir del mediodía que habrá nubosidad de evolución sin descartar que puedan producirse algunas precipitaciones débiles y ocasionales en el interior. En las vertientes oeste de Fuerteventura, Lanzarote estará nuboso. Probable calima en altura en las islas orientales que remitirá por la noche.

Imagen RTVC.

Las temperaturas máximas descenderán. Por tanto, será más notable en medianías, cumbres de las islas más montañosas y en el interior y vertiente oeste de Fuerteventura y Lanzarote. Las mínimas experimentarán un ligero ascenso en el interior y vertiente oeste de Fuerteventura y Lanzarote. Descenderán en medianías y cumbres de La Palma.

El viento soplará de flojo a moderado del noroeste con intervalos de fuerte a primeras horas en las islas más orientales. Probables rachas en vertientes noreste y suroeste.

Y en el mar, habrá mar combinada del noroeste con olas que podrán alcanzará los 2m. en costas abiertas al norte y litoral oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote. En el resto de costas predominará las áreas de marejada.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Cielos nubosos por el norte e interior. En el resto poco nuboso o despejado. Viento del noroeste entre flojo y moderado y temperatura máxima que rondará los 17ºC en la capital.

La Palma: Poco nuboso por la mañana salvo por la tarde que se nublará. Habrá nubosidad de evolución sin descartar alguna gota débil y ocasional. Viento del noreste flojo acelerándose por la tarde. No se descarta rachas fuertes en el suroeste. Temperaturas agradables.

La Gomera: Poco nuboso o despejado salvo por el norte e interior que se nublará por la tarde. Viento flojo del noroeste. Temperaturas máximas entre los 19ºC y los 24ºC en costas.

Tenerife: Intervalos nubosos que tenderá a cielos nubosos a partir del mediodía donde es probable algunas precipitaciones de carácter débil y ocasional. En el oeste estará despejado. Viento del noroeste flojo a moderado y temperatura máxima de 22ºC en la capital.

Gran Canaria: Cielos poco nubosos matinales que tenderá a nuboso al mediodía. No se descarta alguna gota débil y dispersa. Probable calima ligera en altura que remitirá por la noche. Viento del noroeste flojo a moderado y temperaturas que irán desde los 17ºC a los 21ºC en la capital.

Fuerteventura: Nubosidad en la cara oeste y norte. En el resto poco nuboso o despejado. Viento del noroeste moderado con probables rachas fuertes en el este y en la Península de Jandía por la mañana y a últimas horas de la tarde. Temperaturas máximas entre los 20ºC y 25ºC.

Lanzarote: Cielos nubosos en la vertiente oeste. En el resto poco nuboso o despejado. Viento del noroeste flojo a moderado sin descartar alguna racha fuerte en el este. Probable calima en altura. Temperaturas que irán desde los 17ºC a los 24ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos. Viento flojo del noroeste y temperaturas que irán desde los 16ºC a los 21ºC en Caleta de Sebo.