Habrá aviso amarillo de la AEMET por polvo en suspensión y seguirá la prealerta por calima decretada

El tiempo en Canarias | Martes de cielos despejados y calima

Este martes de carnaval predominará el tiempo soleado con calima en cantidad variable. Será más significativa en medianías del sur y sureste de las islas más montañosas. La concentración de calima se prevé que disminuirá por la tarde. Habrá aviso amarillo de la AEMET por polvo en suspensión y seguirá la prealerta por calima decretada por el Gobierno de Canarias.

Las temperaturas pocos cambios, la máxima del archipiélago superará los 25ºC. Las mínimas ascenderán, salvo en Fuerteventura y Lanzarote que descenderán. El viento soplará flojo a moderado de componente este girando al nordeste en costas. Será de componente sur o suroeste en zonas altas y cumbres. Y en el mar, las olas más grandes apenas alcanzarán los 2 m de altura y llegarán al litoral norte y oeste de de las islas. En el litoral sur de Gran Canaria y este de Fuerteventura y Lanzarote las olas no superarán el metro de altura.

Previsión del tiempo al detalle isla por isla

El Hierro: Nubosidad de tipo alto y calima. Viento de componente este rolando a noreste al final del día. Temperaturas máximas entre los 18 y los 24 grados.

La Palma: Cielos con calima y algunas nubes altas. Será más significativa en al vertiente este. Viento de componente este rolando al noreste al anochecer, y del sur en cumbres. Temperaturas menos frías al amanecer.

La Gomera: Calima y nubes altas. Viento flojo de dirección variable. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Temperaturas máximas entre los 20 y 25 grados en costas.

Tenerife: Sol y calima sobre todo en la vertiente sureste y noreste. Aparecerán nubes altas en cantidad variable. Viento de dirección variable tendiendo al noreste a final del día y será de componente sur en cumbres. Temperaturas máximas de 26ºC – 27ºC grado.

Gran Canaria: Cielos despejados con abundante calima. Disminuirá a partir del mediodía. Viento del noreste y será más intenso por la noche. Temperaturas máximas que oscilarán entre los 20 y los 26 grados en la capital.

Fuerteventura: Nubosidad de tipo alto por la mañana, sol y calima que remitirá por la tarde. Viento flojo del noreste y temperaturas que irán desde los 14 a los 22 grados.

Lanzarote: Día de calima, más significativa en la vertiente este. Viento flojo del noreste y temperaturas máximas que oscilarán entre los 18 y los 25 grados.