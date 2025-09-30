ES NOTICIA

El tiempo en Canarias | Octubre llega con tiempo otoñal

Iniciamos el mes con un tiempo relativamente estable en las islas predominando el ambiente otoñal aunque sin frío

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 1 de octubre de 2025 / RTVC
Previsión del tiempo en Canarias para el 1 de octubre de 2025. Este miércoles esperamos nubes bajas por el norte de las islas sobre todo a primera y última hora con probabilidad de que dejen alguna gota en La Gomera, Tenerife o Lanzarote, en el resto será menos probable. Lucirá el sol en zonas del sur y también se generarán nubes de evolución en puntos del Sureste de Tenerife, podría caer algo ahí también.

El viento soplara de flojo a moderado del nordeste y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios.

El estado de la mar será de marejada con áreas de fuerte marejada en el norte y marejadilla con áreas de marejada en las costas del sur.

Previsión del tiempo en Canarias isla por isla

El Hierro: Esperamos intervalos nubosos casi todo el día sin descartar alguna gota a última hora por el nordeste. Los alisios soplarán moderados y las temperaturas serán similares.

La Palma: Viento del nordeste que podría acelerarse hacia el valle de Aridane. Veremos más nubes por el este que por el oeste con poca probabilidad de lluvia. Temperaturas parecidas.

La Gomera: Alguna gota podría caer en el norte e interior de la isla sobre todo por la mañana. Poco viento y temperaturas entre los 22 y los 25 grados en San Sebastián.

Tenerife: Las nubes rondarán los 1500 m. en el norte y en el sur. Podría llover débilmente por el nordeste y en puntos del interior del Valle de Güímar por la tarde. Temperaturas parecidas.

Gran Canaria: Se verán nubes bajas en el tercio nordeste a primera hora luego tenderán a disiparse y volverán a última hora. El resto estará despejado. Alisios moderados.

Fuerteventura: Habrá nubes bajas cubriendo el norte por la mañana que irán trasladándose al sur. Las temperaturas se moverán entre los 20 y los 26 grados en la capital.

Lanzarote: Las nubes podrían dejar alguna gota por el norte, tenderá a despejarse y solo quedarán núcleos dispersos por el sur y sureste. Temperaturas máximas de 27 grados.

La Graciosa: A primera hora las nubes podrían dejar alguna llovizna en la isla, enseguida se disiparán dando paso a cielos despejados con temperaturas sin grandes cambios.

