Iniciamos el mes con un tiempo relativamente estable en las islas predominando el ambiente otoñal aunque sin frío

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 1 de octubre de 2025 / RTVC

Previsión del tiempo en Canarias para el 1 de octubre de 2025. Este miércoles esperamos nubes bajas por el norte de las islas sobre todo a primera y última hora con probabilidad de que dejen alguna gota en La Gomera, Tenerife o Lanzarote, en el resto será menos probable. Lucirá el sol en zonas del sur y también se generarán nubes de evolución en puntos del Sureste de Tenerife, podría caer algo ahí también.

El viento soplara de flojo a moderado del nordeste y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios.

El estado de la mar será de marejada con áreas de fuerte marejada en el norte y marejadilla con áreas de marejada en las costas del sur.

Previsión del tiempo en Canarias isla por isla

El Hierro: Esperamos intervalos nubosos casi todo el día sin descartar alguna gota a última hora por el nordeste. Los alisios soplarán moderados y las temperaturas serán similares.

La Palma: Viento del nordeste que podría acelerarse hacia el valle de Aridane. Veremos más nubes por el este que por el oeste con poca probabilidad de lluvia. Temperaturas parecidas.

La Gomera: Alguna gota podría caer en el norte e interior de la isla sobre todo por la mañana. Poco viento y temperaturas entre los 22 y los 25 grados en San Sebastián.

Tenerife: Las nubes rondarán los 1500 m. en el norte y en el sur. Podría llover débilmente por el nordeste y en puntos del interior del Valle de Güímar por la tarde. Temperaturas parecidas.

Gran Canaria: Se verán nubes bajas en el tercio nordeste a primera hora luego tenderán a disiparse y volverán a última hora. El resto estará despejado. Alisios moderados.

Fuerteventura: Habrá nubes bajas cubriendo el norte por la mañana que irán trasladándose al sur. Las temperaturas se moverán entre los 20 y los 26 grados en la capital.

Lanzarote: Las nubes podrían dejar alguna gota por el norte, tenderá a despejarse y solo quedarán núcleos dispersos por el sur y sureste. Temperaturas máximas de 27 grados.

La Graciosa: A primera hora las nubes podrían dejar alguna llovizna en la isla, enseguida se disiparán dando paso a cielos despejados con temperaturas sin grandes cambios.