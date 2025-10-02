El tiempo en Canarias | Menos nubes y temperaturas al alza

Este viernes se esperan cielos prácticamente despejados, algo de calima y temperaturas que oscilarán entre los 24 y los 30 grados

Este viernes veremos menos nubes, las únicas de tipo bajo al amanecer en puntos del Norte y Este de las islas, e intervalos de evolución en zonas de interior de las islas de El Hierro, de La Palma, y por el Norte de Tenerife en horas centrales. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con ligera calima.

Las temperaturas tenderán a subir, especialmente las máximas en cumbres y zonas de interior, valores entre 24 y algo más de 30 ºC.

Viento del Nordeste flojo a moderado, con intervalos de fuerte durante la tarde en costas expuestas al alisio. Predominarán las brisas en costas del Suroeste de las islas más altas, viento que será VRB flojo en cumbres salvo en El Teide donde soplará del Suroeste moderado.

Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del Sur, y la marejada en el resto con olas 1 – 1,5m de altura.

La previsión del tiempo en Canarias isla a isla

El Hierro: Intervalos nubosos más compactos en horas centrales en medianías. Temperaturas en ligero ascenso, y viento alisio moderado en la costa.

La Palma: Cielos poco nubosos tendiendo a nubosos en medianías por nubosidad de evolución. Temperaturas agradables en la costa, 24 – 29ºC, y viento del Nordeste.

La Gomera: Tiempo agradable y soleado en zonas costeras del Sur y la capital. Intervalos nubosos por el Norte y parte de la cumbre. Viento alisio flojo a moderado.

Tenerife: Predominarán los intervalos nubosos, más compactos en las medianías del Norte en horas centrales. El tiempo más soleado en zonas costeras del Sur y Oeste. Temperaturas en ligero ascenso, máximas locales 28 – 30ºC. Y viento alisio moderado.

Gran Canaria: Salvo algunos intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas en puntos del Nordeste, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero ascenso, más notable en las máximas. Y viento alisio con intervalos de fuerte en costas.

Fuerteventura: Predominio de los cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en ligero ascenso, y viento del Nordeste arreciando por la tarde.

Lanzarote: Intervalos nubosos matinales en puntos del Norte y Este, y mucho sol en el resto. Temperaturas agradables, 24 – 28ºC máxima, y viento alisio moderado.

La Graciosa: Cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero ascenso, máximas de 25ºC en Caleta de Sebo, y viento del Nordeste 15 – 30km/h.