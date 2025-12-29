Previsión del tiempo para el martes 30 de diciembre de 2025

Este martes veremos pocas nubes al amanecer, pero debido a la ausencia de viento importante y la acción del sol de la mañana, se generará nubosidad de evolución en zonas de interior. En horas centrales del día predominarán los cielos nubosos. El ambiente más soleado y agradable lo disfrutaremos en zonas costeras del Sur de las islas occidentales, y por el sur y oeste de las orientales.

Imagen RTVC.

Las temperaturas apenas cambiarán, serán frescas a primeras y últimas horas, con máximas entre 20 y algo más de 23 grados en la costa.

Viento flojo de dirección variable, predominando las brisas en la costa, siendo del noroeste flojo en cumbres, más intenso en El Teide durante la primera mitad de la jornada. Y en el mar, marejadilla generalizada, y oleaje de fondo del noroeste en torno a los dos metros de altura.

El tiempo por islas

El Hierro: Intervalos de evolución predominando los cielos nubosos en horas centrales del día. Temperaturas sin grandes cambios, y poco viento.

La Palma: Cielos poco nubosos tendiendo a nubosos en zonas de interior. Las temperaturas serán agradables al lado del mar. Poco viento, predominio de las brisas.

La Gomera: Tras una mañana soleada, nubosidad de evolución en horas centrales. Temperaturas sin cambios, y viento flojo de dirección variable.

Tenerife: Algunos intervalos al amanecer, tendiendo a cielos nubosos en horas centrales por nubosidad de evolución. El ambiente más soleado en cumbres y en la costa Noroeste. Temperaturas frescas al amanecer, y poco viento, del Noroeste en El Teide.

Gran Canaria: Algunas nubes matinales en zonas costeras tendiendo a cielos nubosos en medianías, por el Norte y Este. El tiempo más soleado y agradable en la costa Oeste. Temperaturas diurnas en ligero ascenso, y viento variable flojo.

Fuerteventura: Cielos poco nubosos con intervalos de evolución en zonas de interior y del Este. Temperaturas frescas al amanecer, y viento flojo del Oeste-Suroeste.

Lanzarote: Intervalos nubosos matinales tendiendo a poco nuboso salvo intervalos de evolución en zonas de interior y del Este. Poco viento y temperaturas suaves.

La Graciosa: Predominio de los cielos poco nubosos. Las temperaturas serán frescas al amanecer, agradables al mediodía. Y poco viento, predominarán las brisas.