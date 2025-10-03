Este sábado se prevé que disfrutemos de más horas de sol con unas temperaturas que oscilarán entre los 25 y los 32 grados

Este sábado disfrutaremos de numerosas horas de sol, tanto por el Norte como por el Sur. Las únicas nubes serán de tipo bajo, a menos de 700 – 900m, para comenzar y terminar la jornada por el Norte de las islas. Y algún intervalo de nubes alta por el Oeste del archipiélago.

Las temperaturas subirán un poco más, especialmente las mínimas en medianías y cumbres, valores diurnos entre 25 y algo más de 32ºC.

Viento del Nordeste moderado, con intervalos de fuerte durante la tarde en costas expuestas al alisio. Predominarán las brisas en costas del Suroeste de las islas más altas, viento que será del Suroeste a Oeste moderado en El Teide.

Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas protegidas del Sur, la marejada en el resto, y olas 1 – 1,5m de altura.

La previsión del tiempo en Canarias isla a isla

El Hierro: Cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero ascenso en cumbres, y viento del Nordeste moderado, más intenso en la costa.

La Palma: Numerosas horas de sol con alguno intervalos de nubes altas, y nubosidad de tipo bajo el puntos del Norte y Este. Temperaturas mínimas en ascenso en cumbres.

La Gomera: Tiempo estable y soleado, las únicas nubes en zonas bajas del Norte a primeras y últimas horas. Temperaturas máximas, 25 – 30ºC en costas.

Tenerife: Predominarán los intervalos nubosos por el Norte, especialmente a primeras y últimas horas. Sol en el resto, salvo en el Valle de Güímar donde veremos nubes. Temperaturas agradables, máximas locales 30 – 32ºC. Y viento alisio moderado.

Gran Canaria: Panza de burro para comenzar y terminar la jornada en puntos del Norte y la capital. Cielos despejados en el resto. Temperaturas en ligero ascenso, con máximas 30 – 32ºC en puntos del Sur. Y viento del Nordeste con intervalos de fuerte.

Fuerteventura: Las nubes bajas de la mañana darán paso al sol, aunque reaparecerán al final de la tarde. Termómetros agradables, y viento alisio moderado.

Lanzarote: Salvo algunas nubes bajas matinales por el Norte y Este, mucho sol. Temperaturas sin grandes cambios, y viento del Nordeste moderado en la mitad Sur.

La Graciosa: Cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas agradables, máxima de 25ºC en Caleta de Sebo, y viento del Nordeste 20 – 40km/h.