Previsión del tiempo en Canarias para el 8 de octubre de 2026, que llega con clima inestable

Este jueves aumentarán las condiciones de inestabilidad en el archipiélago. Veremos nubes y aumentará la probabilidad de precipitaciones. Serán intermitentes y afectarán al Norte de las islas.

Nubosidad de evolución en interiores y algún chubasco disperso, más probable en las medianías del Sur de Tenerife. El tiempo más soleado en puntos del Sur de Gran Canaria y Fuerteventura.

Temperaturas en ligero descenso, especialmente en medianías y cumbres, máximas 23 – 27ºC en costas.

Viento del Norte-Nordeste flojo o moderado en costas y medianías, siendo del Norte flojo en cumbres.

Y en el mar, marejadilla en gran parte de las costas, áreas de marejada en altamar, y olas 0,5 – 1,5m

Previsión por islas:

EL HIERRO: Intervalos nubosos y algo de débil por el Norte. Temperaturas suaves, agradables en costas. Y viento del Nordeste flojo a moderado.

LA PALMA: Abundante nubosidad baja por el Norte y Este con lluvias débiles ocasionales. Intervalos de evolución en el resto. Temperaturas otoñales y viento alisio.

LA GOMERA: Muchas nubes por el Norte y la cumbre con algo de lluvia débil. Más ratos de sol en el resto. Temperaturas diurnas en descenso en interiores, 23 – 27ºC costa.

TENERIFE: Probables precipitaciones intermitentes por el Norte y Nordeste, y por nubosidad de evolución en puntos del Sur. El tiempo más soleado en cumbres y la costa Este. Temperaturas algo más bajas, y viento del Norte-Nordeste flojo a moderado.

GRAN CANARIA: Cielos nubosos por el Norte y la capital con algo de lluvia débil y ocasional, especialmente en medianías. Intervalos de evolución en interiores y por el Sur. Temperaturas en ligero descenso, y viento del Norte-Nordeste moderado.

FUERTEVENTURA: Predominio de los intervalos nubosos, más compactos por el Norte y Oeste, sin descartar una gota. Temperaturas suaves, y viento del Norte flojo a mod.

LANZAROTE: Intervalos nubosos, más compactos a últimas horas de la jornada, sin descartar algún chubasco ocasional. Temperaturas suaves, y viento del Norte flojo a mod.

LA GRACIOSA: Alternancia de nubes y claros, sin descartar algún chubasco por la noche. Temperatura máxima 25ºC en Caleta del Sebo. Y viento del Norte flojo