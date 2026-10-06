Previsión del tiempo en Canarias para el 7 de octubre de 2026 con precipitaciones ocasinoales

Este miércoles predominarán los intervalos nubosos, siendo probables algunas precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales en las islas más montañosas, pudiendo ser en forma de chubasco en horas centrales del día.

Temperaturas en ligero descenso, especialmente en medianías y cumbres, máximas 23 – 28ºC en costas.

Viento del Nordeste flojo o moderado en costas, extendiéndose a las medianías por la tarde. Será del Oeste flojo en cumbres, moderado en el Teide durante la tarde.

Y en el mar, marejadilla en las costas protegidas del Sur, marejada en el resto, y oleaje combinado del Nordeste 1 – 1,5m.

Previsión por islas

EL HIERRO: Intervalos nubosos sin descartar algo de lluvia débil en medianías. Temperaturas máximas en ligero descenso, y viento alisio flojo a moderado.

LA PALMA: Predominio de los cielos nubosos con probables lluvias débiles, al menos en medianías del Norte y Este. Temperaturas agradables, y viento alisio en costas.

LA GOMERA: Cielos nubosos por el Norte y la cumbre, sin descartar algo de lluvia débil. En el resto ratos de sol, con temperaturas algo más suaves. Y viento del Norte-Nordeste.

TENERIFE: Muchas nubes por el Norte y Nordeste con algo de lluvia débil y ocasional. Intervalos de evolución en medianías y algún chubasco disperso en horas centrales. Temperaturas máximas en descenso, y viento del Nordeste flojo a moderado.

GRAN CANARIA: Cielos nubosos por el Norte y la capital e intervalos de evolución en medianías. Podrá llover de forma débil y dispersa, especialmente por el Norte. Temperaturas diurnas en descenso, más notable en cumbres. Alisio moderado en la costa.

FUERTEVENTURA: Predominio de los intervalos nubosos, más compactos en horas centrales del día cuando no se descartan unas gotas. Temperaturas en ligero descenso.

LANZAROTE: Intervalos nubosos y nubosidad de evolución en interiores, quizá unas gotas. Temperaturas en ligero descenso, y viento del Norte-Nordeste flojo a moderado.

LA GRACIOSA: Alternancia de nubes y claros. Temperaturas suaves, máxima 26ºC en Caleta del Sebo. Y viento del Norte-Nordeste 15 – 25km/h.