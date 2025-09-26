El tiempo en Canarias | Suben ligeramente las temperaturas este fin de semana

En el tiempo este fin de semana en Canarias esperamos un ambiente más seco, bajará la cota de la nubosidad mañana sábado, se situará en torno a los 900-1000 metros aunque subirá de nuevo el domingo por la tarde

Este fin de semana en Canarias esperamos un tiempo más seco, bajará la cota de la nubosidad mañana sábado, se situará en torno a los 900-1000 metros aunque subirá de nuevo el domingo por la tarde. Las nubes serán escasas, como mucho en la cara norte de las islas durante las primeras horas y no tardarán en disiparse muchas de ellas dejando el cielo despejado, el sur lo estará desde temprano.

Las temperaturas irán en ligero ascenso sobre todo en medianías y el viento cobrará protagonismo, regresan los alisios que soplarán con más intensidad en los extremos noroeste y sureste de las islas de mayor altura y en el centro sur de las orientales.

El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas que se van a acercar a los 2m. de altura por el norte el domingo se complicará aún más.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Habrá menos nubosidad y se secará el ambiente, como mucho serán visibles a primera hora de forma dispersa en medianías. Temperaturas entre los 16 y los 22 grados.

La Palma: Se reducirá la nubosidad tanto por el norte como por el sur, quedarán de forma repartida por el este. Las temperaturas irán de los 19 a los 25 grados en Santa Cruz.

La Gomera: Los alisios ganarán fuerza y las nubes más visibles se colocarán en el norte y este de la isla por la mañana, luego despejará. Temperaturas oscilarán entre los 21 y los 27 grados.

Tenerife: Veremos pocas nubes, a lo sumo en el norte, se secará el ambiente y subirán las temperaturas en medianías. El viento arreciará por la tarde. Temperaturas en ascenso.

Gran Canaria: Se intensificarán los alisios por el oeste y costa este, podrían llegar a los 60km/h. Nubes dispersas por el norte, no habrá panza de burro. Las temperaturas subirán.

Fuerteventura: Intervalos nubosos a primera hora por el norte que enseguida dejarán el cielos despejado. EL viento arreciará y las temperaturas variarán entre los 21 y los 27 grados.

Lanzarote: Alisio moderado por la tarde en el centro y sur de la la isla. Las nubes se verán por la mañana en el norte, se disiparán. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 27 grados.

La Graciosa: esperamos nubes dispersas a primera hora que tenderán a disiparse, dejando el cielo azul. El viento ganará intensidad y las temperaturas serán un poco más altas.