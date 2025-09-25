Las condiciones del tiempo en Canarias durante los próximos días serán de estabilidad, de hecho este viernes nos encontraremos con menos nubes que en días anteriores y con muy poca probabilidad de que caiga alguna gota

Esperamos nubes bajas dispersas a primeras y últimas horas por el norte de las islas y nubes de evolución por el sur más frecuentes en islas como La Palma, Tenerife o Gran Canaria.

Las temperaturas podrían subir algún grado en zonas de medianías de las islas con mayor altura y el viento soplará de flojo a moderado del nordeste, recuperaremos los alisios.

El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas que se podrían acercar al 1.5 m. de altura y marejada en las del sur.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Se reducirá la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones. Se generarán algunas nubes hacia el suroeste poco importantes. Las temperaturas irán de los 15 y los 21 grados.

La Palma: Los intervalos nubosos estarán presentes casi todo el día, en mayor medida por el este, no esperamos precipitaciones, ni viento. Máximas de 25 grados en Santa Cruz.

La Gomera: Se verán nubes bajas a primeras y últimas horas por el norte, el resto estará despejado y sin viento y podrían generarse nubes en el sur. Temperaturas un poco más altas.

Tenerife: Esperamos menos nubes, por el norte. En el sur ganarán consistencia por la tarde. Volverán los alisios moderados y la temperatura máximas será de 26 grados en Santa Cruz.

Gran Canaria: Algo más fuerte soplará el alisio en el oeste y sureste. Habrá poca nubosidad en la capital donde el termómetro irá de los 21 y los 25 grados. Crecerán nubes por el sur.

Fuerteventura: Esperamos nubes bajas por el norte durante las primeras horas a partir del medio día tenderá a despejarse. Las temperaturas irán de los 20 a los 26 grados en la capital.

Lanzarote: Solo esperamos nubes bajas compactas al amanecer, luego saldrá el sol en toda la isla. El termómetro irá de los 21 grados de mínima a los 27 de máxima en Arrecife.

La Graciosa: Esperamos intervalos nubosos poco importantes de paso a lo largo del día. Casi no habrá viento y las temperaturas rondarán los 25-26 grados las máximas.