Por la tarde el viento alisio dejará rachas fuertes o muy fuertes en costas e interiores del noroeste y sureste de las islas

Este domingo habrá cielos nubosos en el norte de las islas, con probables lluvias débiles en medianías. Serán más frecuentes por la mañana. Por la tarde, tenderá a intervalos, salvo en Gran Canaria, donde permanecerán cubiertos. En el resto de las zonas, poco nuboso o despejado. Por la tarde el viento alisio dejará rachas fuertes o muy fuertes en costas e interiores del noroeste y sureste de las islas. Además, el viento del Norte-Noreste aumentará en medianías y cumbres. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente. Las máximas 28-30 ºC en el sur. Y en el mar, fuerte marejada en costas del norte, mar de fondo del noroeste, 1,5-2m. Marejada en el sur, olas >1m.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: En el norte, cielos nubosos por la mañana, con probables lluvias débiles ocasionales. Intervalos el resto del día. Sol en el sur. En el sur, oeste y cumbres, se esperan rachas fuertes.

La Palma: En interiores del noroeste y sureste, rachas fuertes o muy fuertes por la tarde. En el norte y este, cielos nubosos, con probables lluvias débiles durante la primera mitad. Serán más frecuentes en el noreste.

La Gomera: En el norte, cielos nubosos. Nubes bajas que dejarán lluvias débiles y ocasionales. Serán más probables durante la primera mitad del día. Al final de la tarde, el viento aumentará en medianías sur y cumbres.

Tenerife: Habrá cielos nubosos en la vertiente norte. Las precipitaciones serán más probables y frecuentes en el noreste. En el sur y oeste, veremos intervalos de evolución, más compactos por la mañana. En el resto, cielos despejados.

Gran Canaria: En el norte, cielos cubiertos. Estas nubes dejarán lluvias débiles y dispersas a lo largo de la mañana. En el resto de las zonas, poco nuboso o despejado. El viento se intensificará en medianías y cumbres por la noche.

Fuerteventura: Al sur de la península de Jandía se prevén rachas fuertes. Veremos cielos nubosos por la mañana y a últimas horas. El resto del día, poco nuboso o despejado.

Lanzarote: El viento soplará moderado con intervalos fuertes en interiores. En el norte y oeste veremos cielos nubosos, sin descartar alguna gota aislada. En el resto, intervalos nubosos por la mañana, despejado el resto del día.

La Graciosa: Cielos prácticamente cubiertos, con pequeños claros por la tarde. No se descarta alguna llovizna dispersa. El viento ganará fuerza al final del día.