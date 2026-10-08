Previsión del tiempo en Canarias para el 9 de octubre de 2026 con inestabilidad provocada por una Dana al este de las islas



A partir de esta tarde los signos de inestabilidad se harán más visibles, tenemos una Dana al oeste de Marruecos que condicionará el tiempo en las islas hasta el sábado por la mañana en principio, no se trata de una lluvia continuada, ni en todos los sitios ni a todas horas, será local y con bastante probabilidad de que caiga más en el mar que en tierra.

De momento este viernes esperamos nubosidad de tipo bajo a primeras y últimas horas en el norte de las islas más montañosas que algunas gotas podrían dejar y nubes de evolución creciendo desde el mediodía en el interior sur que también podrían acabar dejando algo. Lo más llamativo lo esperamos de madrugada hacia el sábado con el giro de la dana, más bien desde Tenerife hacia la provincia oriental.

El viento soplará del nordeste moderado girando algo a componente norte y con rachas puntuales debido a la inestabilidad.

Las temperaturas no sufrirán grandes cambios y como mucho bajarán en el interior.

El estado de la mar se complicará algo más. Predominará la mar combinada en el norte y en los canales entre islas con olas que superarán 1.5 m de altura.

Previsión por islas

El Hierro: La mayor parte de la nubosidad la veremos a primeras y última horas, no va a ser muy importante. No hay previsión de lluvia. Las temperaturas irán de los 17 a los 21 grados.

La Palma: Esperamos algunas precipitaciones a primera y última hora por las nubes de evolución hacia el sur. Las temperaturas irán de los 20 a los 25 grados en Santa Cruz.

La Gomera: La nubosidad será más compacta en el interior, no se descarta alguna gota poco importantes. Las temperaturas e irán de los 23 a los 26 grados en San Sebastián.

Tenerife: Veremos nubes bajas tanto en el norte como en el sur, alguna gota podrían dejar. La actividad de la dana será de madrugada al sábado y hacia el nordeste. Sol en la costa sur.

Gran Canaria: Nubosidad en la mitad norte con posibles chubascos que se repetirán de madrugada .Por el sur nubes dispersas. Las temperaturas variarán entre los 22 y los 26 grados.

Fuerteventura: En principio parece que la dana podría de cara al sábado. Mañana, como mucho, evolución y alguna gota en el interior y hacia el sur. Las temperaturas serán similares.

Lanzarote: Posibles chubascos a primera hora y el sábado durante la primera mitad del día, las nubes también dejarán aperturas de claros. Temperaturas entre los 21 y los 26 grados

La Graciosa: También hay probabilidad de algunos chubascos a primera hora y por la noche-madrugada. Durante el día más claros y valores en el termómetro sin grandes cambios.