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La previsión del tiempo en Canarias para este jueves, 26 de noviembre, apunta a una jornada de ambiente otoñal y temperaturas sin grandes cambios

Este jueves tendremos intervalos nubosos, salvo en el norte de las islas montañosas donde estará nuboso con lluvias que serán en general débiles sobre todo en las medianías de esa vertiente por la tarde. Son probables lluvias débiles, dispersas y ocasionales en Fuerteventura y Lanzarote.

Temperaturas en ligero a moderado descenso. Será más notable en las medianías y cumbres de las vertientes orientadas al sur y oeste.

Viento alisio moderado, será fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas sin descartar alguna racha muy fuerte durante la madrugada. Predominará el régimen de brisas en costas del suroeste de las islas más altas.

Y en el mar, habrá mar combinada del norte-noreste en costas del norte y del sureste con olas que podrán alcanzar los 2m. En costas más resguardadas del sur y suroeste habrá áreas de marejada.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el jueves 26 de noviembre de 2026. RTVC

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Intervalos nubosos salvo en el noreste que estará nuboso sin descartar alguna gota en medianías por la tarde. Tenderá a nuboso en el norte y oeste a últimas horas de la tarde. Alisio moderado, más intenso en los extremos expuestos y temperaturas más frescas.

La Palma: Nuboso en el norte y este con lluvias ocasionales sobre todo por la tarde. En el resto, intervalos nubosos en especial a partir del mediodía donde se generará nubosidad. Alisio moderado, más intenso en el sureste y noroeste y zonas altas de El Paso de madrugada. Temperaturas en descenso. Irán de los 18ºC a los 23ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso en el interior y norte sin descartar lluvias débiles, ocasionales y dispersas por la tarde. En el resto, intervalos con apertura de claros en el sur. Alisio, más intenso en el este. Temperaturas en descenso e irán de los 20ºC a los 24ºC en la capital.

Tenerife: Nuboso en el norte, noreste y vertiente oeste donde se esperan lluvias ocasionales por la tarde, sobre todo en las medianías donde podrían ser moderadas. En el resto habrá intervalos con apertura de claros en el este-sureste. Alisio moderado, ocasionalmente fuerte en el sureste y noroeste. Bajan las temperaturas e irán de los 19ºC a los 24ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro en la mitad norte donde son probables lluvias débiles y ocasionales sobre todo en medianías por la tarde. En el resto, habrá intervalos, en especial en zonas del sur. Alisio moderado, ocasionalmente fuerte en el sureste y noroeste que tenderá a disminuir por la tarde. Temperaturas en descenso e irán de los 20ºC a los 23ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos que tenderá a nuboso al mediodía. No se descarta alguna gota por la tarde. Alisio moderado, más intenso en Jandía. Temperaturas mínimas en ligero descenso. Irán de los 19ºC a los 24ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos nubosos que serán más compactos en el norte y oeste sin descartar alguna gota por la tarde. Alisio moderado, más intenso en el interior. Temperaturas que irán de los 19ºC a los 24ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos durante el mediodía. Alisio moderado y temperaturas que irán de los 19ºC a los 23ºC en Caleta de Sebo.