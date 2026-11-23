Toda la información del tiempo en Canarias

La previsión del tiempo en Canarias para este martes, 22 de noviembre, indica que las temperaturas comenzarán a bajar

Este martes comenzarán a bajar las temperaturas, un descenso que será más notable de cara al miércoles. Aun así, las máximas oscilarán 23 – 27ºC en costas.

En el cielo seguiremos con nubosidad en cantidad variable, de tipo alto cruzando de Oeste a Este la comunidad, y baja en parte del Norte y Este, sin descartar que antes de que finalice la jornada nos deje algunas gotas en medianías. Tampoco se descarta nubosidad convectiva y algún chubasco aislado en cumbres centrales de Tenerife a primera hora de la tarde.

Viento del Nordeste moderado, más intenso en costas expuestas al alisio, con intervalos fuertes a muy fuertes durante la tarde. Y en el mar, marejada aumentando a fuerte marejada en costas expuestas y altamar, oleaje combinado 1 – 2m.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 24 de noviembre de 2026. RTVC

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Nubosidad baja en el Valle del Golfo y el extremo Nordeste. En el resto sol, intervalos de nubes altas. Temperaturas en descenso en cumbres, y alisio fuerte en costas.

LA PALMA: Cielos nubosos en parte del Norte y Este, sin descartar algo de lluvia débil a últimas horas. En el resto lucirá el sol con intervalos de nubes altas. Alisio arreciando.

LA GOMERA: Nubes baja en los municipios del Norte y parte d ella cumbre. En el resto intervalos de nubes altas y sol. Temperaturas algo más bajas en cumbres. Alisio a más.

TENERIFE: Nubosidad baja por el Norte y Nordeste. En el resto el sol se alternará con nubes altas. No se descarta algún chubasco en hora centrales en cumbres. Temperaturas en ligero descenso, y viento alisio moderado, más intenso por la tarde.

GRAN CANARIA: Panza de burro por el Norte y la capital, especialmente a primeras y últimas horas. Sol e intervalos de nubes altas en el resto. Las temperaturas bajarán algún grado en cumbres, y soplará el viento alisio con intervalos fuertes por la tarde.

FUERTEVENTURA: Nubes bajas matinales en la costas Este, y sol con algún intervalo de nube alta en el resto. Temperaturas agradables, y viento del Nordeste moderado.

LANZAROTE: Cielos nubosos por el Norte, especialmente a últimas horas. Sol y alguna nube alta en el resto. Viento del Nordeste moderado, irá a más por la tarde.

LA GRACIOSA: Alternancia de nubes y claros. Temperatura agradable, máxima de 24ºC en Caleta de Sebo. Y viento del Nordeste 20 – 35km/h.