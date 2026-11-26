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La previsión del tiempo en Canarias para este viernes, 27 de noviembre, apunta a una jornada de ambiente otoñal, con lluvias débiles y ocasionales y un descenso de la intensidad del alisio

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el viernes 27 de noviembre de 2026. RTVC

Este viernes tendremos intervalos nubosos que tenderá a nuboso a partir del mediodía en zonas de interior por nubosidad de evolución donde podrían darse precipitaciones. Son probables lluvias débiles y ocasionales en las vertientes norte de las islas, sobre todo durante la mañana y al final del día. No se descarta algún chubasco en La Palma al final de la tarde. Intervalos de nubes medias y altas.

Temperaturas sin grandes cambios o en ligero descenso. Máximas entre los 20ºC – 25ºC en costas. Viento alisio moderado disminuyendo a flojo por la tarde.

Y en el mar, predominio del mar de fondo del norte en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrán superar el 1,5m. En costas más resguardadas del sur habrá áreas de marejada.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Intervalos nubosos que tenderá a nuboso en el interior y norte al mediodía donde son probables lluvias débiles. Viento alisio moderado que disminuirá a flojo por la tarde y temperaturas frescas.

La Palma: Intervalos salvo en el norte, este y oeste que estará nuboso con probables lluvias débiles y ocasionales por la mañana y sin descartar algún chubasco a final de la tarde. A partir del mediodía tenderá a nuboso con probables lluvias débiles y dispersas. Alisio moderado que disminuirá a flojo por la tarde. Temperaturas que irán de los 18ºC a los 22ºc en la capital.

La Gomera: Intervalos nubosos salvo en el norte que estará nuboso. Al mediodía crecerán nubes de evolución en el interior con probables lluvias. Viento alisio moderado que disminuirá a flojo por la tarde y temperaturas que irán de los 19ºC a los 23ºC en la capital.

Tenerife: Predominio de cielos nubosos en el norte donde podría caer alguna gota. Se nublará en el resto de vertientes y en el interior sobre todo a últimas horas de la mañana con lluvias débiles que podrán ser moderadas por la tarde en medianías del este. Alisio moderado que tenderá a flojo por la tarde y temperaturas que irán de los 19ºC a los 24ºC en la capital.

Gran Canaria: Intervalos nubosos salvo en el norte que estará nuboso sin descartar alguna gota a primeras y últimas horas. Se nublará por nubes de evolución, más compacto en el interior donde son probables lluvias. Alisio moderado que disminuirá a flojo por la tarde y temperaturas que irán de los 20ºC a los 23ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos de nubes medias y altas y bajo ellas intervalos de nubes bajas que tenderá a nuboso por la tarde sin descartar alguna gota. Alisio moderado que disminuirá a flojo por la tarde y temperaturas que irán de los 19ºC a los 24ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos por la tarde donde podría caer alguna gota. Sobre ellas habrá intervalos de nubes medias y altas. Alisio moderado que disminuirá a flojo por la tarde y temperaturas que irán de los 19ºC a los 23ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos de nubes medias y altas y bajo ellas intervalos de bajas más compactos por la tarde. Alisio que amainará y temperaturas que irán de los 19ºC a los 22ºC en Caleta de Sebo.